Napoli | Sampdoria in pole per Tonelli

Napoli - Tonelli vicino all'addio : trovata la formula con la Sampdoria : Lorenzo Tonelli, come scrive il Corriere dello Sport , è ormai ad un passo dal vestire la maglia della Sampdoria che è in netto vantaggio su Bologna, Chievo e Cagliari . A facilitare l'operazione sono gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e ...

Napoli : difensori verso Empoli e Sampdoria : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il presidente Ferrero non ha intenzione di cedere Quagliarella . In uscita Capezzi e Silvestre vicini all'Empoli, a un passo pure da Luperto del Napoli. ...

Calciomercato Serie A - come cambiano le squadre : super colpi di Juve - Napoli - Roma ed Inter - importanti mosse di Genoa - Lazio - Sampdoria e Torino [FOTO] : 1/21 ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di Napoli e Sampdoria - mosse a sorpresa di Lazio e Fiorentina : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in ...