Napoli | Mertens canta e balla in vacanza a Capri | poi la gag con un tifoso FOTO e VIDEO

Lo Standard Liegi “sbeffeggia” il Napoli : “Ochoa? Vorremmo Mertens in prestito” : Standard Liegi in trattativa con il Napoli per la cessione del portiere messicano Ochoa, ma per adesso non c’è affatto accordo Lo Standard Liegi risponde per le rime al Napoli, dopo la richiesta di avere Ochoa in prestito: “Anche noi Vorremmo Mertens in prestito con diritto di riscatto, ma se lo chiedessi mi riderebbero in faccia – ha detto il ds Olivier Renard a VoetbalPrimeur.be – Ochoa merita un grande club, è un ...

Napoli - con il Wolfsburg test per Zielinski e Mertens : Secondo quanto riferito da Sky Sport nell'amichevole che il Napoli giocherà domani contro il Wolfsburg Carlo Ancelotti proverà Zielinski da mezzala sinistra. Almeno 30 minuti di gioco previsti anche per Dries Mertens , rientrato da ...

Napoli - ufficiale Malcuit. Mertens rientra col Wolfsburg : La vittoria di San Gallo contro il Borussia Dortmund ha rappresentato la penultima tappa di avvicinamento al campionato per il Napoli di Ancelotti che ora è atteso sabato dal Wolfsburg in Germania per ...

Napoli - Mertens dall'Indonesia tranquillizza tutti : tornerà dopo il Liverpool : l'ultimo dei reduci dal Mondiale che deve aggregarsi al gruppo, ma anche il più atteso dai tifosi e probabilmente da Ancelotti che freme per vederlo all'opera e decidere dove schierarlo: Dries Mertens,...

Benzema al Napoli? / Ultime notizie : Cavani al Real Madrid e Mertens ceduto - il valzer delle punte : Benzema al Napoli? Ultime notizie: Edinson Cavani si muove verso il Real Madrid con il francese che si riavvicina agli azzurri, Dries Mertens potrebbe quindi partire. Il valzer delle punte.

Napoli - De Laurentiis : 'Chiesa forse tra un anno. Trattativa con il Psg per Mertens e Cavani? Falso' : Il presidente degli azzurri non si limita a parlare del possibile arrivo del colombiano, ma analizza in esclusiva ai microfoni di Sky Sport tutto il mercato della squadra vice campione d'Italia, ...

Napoli - un altro colpo in attacco se va via Mertens o Callejon : Week end a Capri prima di tuffarsi nell?universo Napoli, Ancelotti pronto a spingere sull?acceleratore in Trentino per imprimere velocemente le sue idee al gruppo. BREEFING A CENA La...

Mercato Napoli - la Roma piomba su Mertens : Nuova idea di Mercato in casa giallorossa: difficile che De Laurentiis lasci partire il belga direzione Italia, a meno di un'offerta da almeno 60 milioni Roma calcioMercato, Monchi inarrestabile: ...

VIDEO Mertens - che gol contro Panama! L’attaccante del Napoli trascina il Belgio : Il Belgio ha vinto 3-0 nell’esordio ai Mondiali contro Panama: il difficile contro i centroamericani è stato sbloccare il risultato. Dopo i primi 45′ chiusi sullo 0-0, ci ha pensato Dries Mertens, con un’autentica magia a spaccare la partita. Nel VIDEO potete gustare la prodezza balistica del calciatore belga. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...

Mertens resterà al Napoli ? Scaduta la clausola rescissoria : niente PSG per il belga : ... l'esordio dei diavoli rossi alla manifestazione è previsto per lunedì 18 giugno contro il sorprendente Panama, all'esordio in un campionato del mondo, con fischio d'inizio previsto per le ore 17.00.