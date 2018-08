Napoli ko contro il Wolfsburg Cosa ha funzionato e cosa no

Il Napoli perde contro il Wolfsburg - Fiorentina ko con lo Schalke 04 : Il Napoli ha perso 1-3 contro il Wolfsburg nell'ultima amichevole precampionato. Le reti sono state segnate nel primo tempo da Brekalo al 43'. Nella ripresa il pareggio di Milik al 24', poi la ...

Napoli - agente ferito da egiziano irregolare durante un controllo : Episodio di aggressione ai danni di un poliziotto dell"unità operativa tutela emergenze sociali e minori, impegnata a Napoli nel pattugliamento del territorio per contrastare il fenomeno della prostituzione minorile.Gli agenti stavano svolgendo delle ronde di controllo quando, nella via Taddeo da Sessa, hanno notato un ragazzo in apparenza minorenne che venva abbordato da alcuni automobilisti, all"evidente ricerca di prestazioni sessuali a ...

Prostituzione minorile a Napoli - agente ferito con le forbici durante i controlli : arrestato 20enne egiziano : durante i controlli per il contrasto al fenomeno della Prostituzione minorili effettuati dall'U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori un agente è stato seriamente ferito in varie parti del corpo con un ...

Napoli - riscatto contro il Borussia Dortmund. Sugli scudi Milik e Karnezis : Il polacco apre le danze con un gran mancino, mentre il portiere greco stavolta salva a più riprese il 3-1 finale con cui i partenopei battono i tedeschi

Notte di violenza a Napoli - duplice aggressione contro il 118 : Sono stati circondati e aggrediti da una folla inferocita. Vittime dell'ennesima violenza consumata contro gli operatori del 118 sono i sanitari dell'ambulanza postazione 'Loreto Mare' intervenuta ...

Parcheggiatori abusivi - a Napoli controlli a tappeto e sanzioni : Maxi operazione contro i Parcheggiatori abusivi e la sosta selvaggia con controlli a tappetto e stretto monitoraggio delle zone calde della città dove si registrano più trasgressori soprattutto nel ...

Liverpool - 15 punti di sutura per Milner dopo la gara contro il Napoli : Vittoria netta e convincente per il Liverpool, che a Dublino ha battuto per 5-0 il Napoli di Carlo Ancelotti. Una goleada aperta dopo appena quattro minuti da James Milner, che ha segnato il gol del ...

Napoli - Ancelotti dopo il ko contro il Liverpool : “meglio adesso le figuracce…” : Brutta sconfitta per il Napoli contro il Liverpool, al termine della partita ecco le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sconfitte cosi’ danno fastidio e devono dare fastidio. Brucia sempre perdere, ma fiducia ed entusiasmo ci sono e ci saranno. Abbiamo impostato la partita cercando di giocarcela a viso aperto, credo ci serva fare così. Abbiamo mostrato delle difficoltà, specie all’inizio, ...

Figuraccia Napoli! Manita in faccia contro il Liverpool : le foto più belle della partita [GALLERY] : Brutta sconfitta per il Napoli impegnato a Dublino contro il Liverpool: gli azzurri subiscono un netto 5-0 e ne escono fortemente ridimensionati Pesante sconfitta rimediata dal Napoli a Dublino contro il Liverpool. La formazione di Ancelotti subisce 5 reti, cortesia di Milner,Wijnaldum, Salah, Sturridge e Moreno. Il Napoli subisce 2 gol nei primi dieci minuti, salvo poi riprendersi e tenere bene il campo. Decisivo il ‘tracollo’ del secondo ...

Calciomercato Napoli - preso Malcuit. Koulibaly rinnova 5 anni incontro per Ochoa : Il Napoli ha chiuso per Kevin Malcuit, affare fatto. E a confermarlo è stato lo stesso presidente azzurro su Sky Sport: "Arriva a titolo definitivo per 13 milioni". Il Napoli, dopo tanta ricerca in giro per l'Europa, ha finalmente il suo terzino destro. Veloce, giovane, un classe '91 di proprietà del Lille, ...

De Laurentiis tuona contro il Comune di Napoli : "Il San Paolo è un cesso" : Aurelio De Laurentiis , come sempre, non ha peli sulla lingua e dopo aver battibeccato con alcuni tifosi del Napoli, per le sue parole pungenti e per l'acquisto del Bari, e con la Lega Calcio per via ...