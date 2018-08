NANCY COPPOLA Secondo bebè in arrivo | ecco i nomi Parto previsto a marzo | Mio

NANCY COPPOLA incinta rivela quando nascerà il bebè e come si chiamerà : Nancy Coppola incinta per la seconda volta: il parto e il nome del bambino Nancy Coppola è al settimo cielo: finalmente è riuscita a realizzare il sogno di avere un altro figlio! All’Isola dei Famosi la cantante napoletana non ha mai nascosto il desiderio di allargare la sua famiglia, composta dal marito Carmine e dal […] L'articolo Nancy Coppola incinta rivela quando nascerà il bebè e come si chiamerà proviene da Gossip e Tv.