Nancy Coppola in dolce attesa annuncia il nome del nascituro

Nancy Coppola / Secondo bebè in arrivo - ecco i nomi. Parto previsto a marzo : "Mio suocero veglierà su di noi" : Secondo bebè in arrivo per NANCY COPPOLA e suo marito Carmine. La coppia, che ha già un figlio di sei anni, Vincenzo, ha scelto il nome, in attesa di scoprire se arriverà un maschietto o...(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:05:00 GMT)

