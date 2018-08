MotoGP Redding | attacco feroce | L' Aprilia è un disastro

MotoGP - Redding-boom! Lo sfogo shock dopo il weekend da incubo in Austria : “non posso far brillare la merda” : Redding commenta il suo weekend da incubo in Austria, il pilota particolarmente inferocito dopo la sua prestazione deludente al Red Bull Ring Con un contratto in scadenza e non rinnovato dall’Aprilia, Scott Redding fatica a trovare la mentalità giusta per dare luogo a prestazioni degne di nota. Anche all’undicesimo round del campionato mondiale di MotoGp, la prestazione deludente del pilota ha portato alla ventesima posizione ...

MotoGP - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding. Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...

MotoGP – Redding shock : la FOTO sui social dopo il Gp di Germania è incredibile : Scott Redding, che testata: incredibile quanto accaduto al pilota dell’Aprilia al Sachsenring Marc Marquez ha conquistato, oggi, al Sachsenring, la sua nona vittoria consecutiva al Gp di Germania, forse l’ultima, poichè la gara tedesca potrebbe non far parte più del calendario della MotoGp dal prossimo anno. Splendido podio per le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, rispettivamente secondo e terzo. Ad attirare ...

MotoGP Aprilia - Albesiano su Redding : «Gli abbiamo offerto una opportunità» : TORINO - Per Scott Redding diventa sempre più difficile trovare una moto per il 2019, visto che le caselle piloti sono praticamente quasi tutte occupate in MotoGp. Lo stesso britannico qualche giorno ...

MotoGP – Squadra Satellite Yamaha : Redding si propone per un posto nel SIC Racing Team : Scott Redding vuole un posto nel SIC Racing Team: la richiesta d’aiuto del pilota britannico dell’Aprilia Va piano piano prendendo forma il SIC Racing Team, la nuova Squadra Satellite Yamaha, che sarà sulla griglia di partenza della MotoGp a partire dalla prossima stagione. Il Sepang International Circuit e la Yamaha hanno già annunciato ufficialmente la loro collaborazione, ma ancora mancano diversi dettagli da definire e ...