MotoGP | GP Austria Fast&Curious | Marc al sabato | Jorge la domenica

Video/ MotoGP : highlights Gp Austria 2018 Zeltweg e classifica piloti : Il Video degli highlights del Gran Premio d'Austria 2018 di MotoGp: sul circuito di Zeltweg Jorge Lorenzo vince il testa a testa con Marc Marquez, sempre al comando della classifica piloti(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 04:05:00 GMT)

MotoGP Austria 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : La Ducati c'è, Rossi no, ma a mettere tutti d'accordo in Austria (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8) c'è il solito Marc Marquez. Il leader del Mondiale e la sua Honda hanno fatto i numeri sul Red Bull Ring, agguantando la pole position del Gp d'Austria con soli due millesimi di vantaggio su Andrea Dovizioso. Il forlivese, appena scesi di sella, lo ha elogiato dandogli una manata e definendolo «bastardo», ...

MotoGP - un grande Jorge Lorenzo trionfa in Austria - Magazine sulla moda e i motori - Motor & Fashion : Il campione del mondo, partito con gomma media anteriore e hard posteriore, forzava subito il passo nell'intento di fiaccare la resistenza dei due rivali. Marquez arrivava ad accumulare poco più di ...

MotoGP - Zarco e tutte le sue difficoltà in Austria : “con la gomme morbida non è stato facile” : Johann Zarco commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring : le parole del francese della Tech-3 dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel 2017, si ...

MotoGP - Meregalli a lavoro dopo l’Austria : “ci concentreremo sui test di Misano” : Maio Meregalli commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring dalle Yamaha: le parole del Team Director della scuderia giapponese dopo il Gp d’Austria dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera ...

MotoGP - Viñales punta a Silverstone : “non ho avuto problemi in Austria - non capisco cosa non vada” : Maverick Viñales commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

MotoGP – Tra orgoglio per i propri piloti e rispetto per l’avversario - Dall’Igna commenta il Gp d’Austria : “Marquez ci ha dato filo da torcere” : Luigi Dall’Igna commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring dalle Ducati: le parole del direttore generale della scuderia italiana dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ...

MotoGP - due ombrelline mozzafiato per Valentino Rossi in Austria : ecco le Miss ceche del Dottore [GALLERY] : Due reginette di bellezza per Valentino Rossi al Red Bull Ring, ecco le due splendide ombrelline del Dottore in occasione del Gp d’Austria Si chiamano Nikol Zimlová e Kristyna Langova e sono state le sexy ombrelline di Valentino Rossi e Maverick Vinales in occasione dell’undicesimo round del campionato mondiale di MotoGp. I due piloti Yamaha si sono potuti accompagnare sul circuito del Red Bull Ring alle due Miss ceche, che ...

MotoGP – Valentino Rossi sesto in Austria : la reazione del team Yamaha al suo rientro ai box [VIDEO] : Pacche, applausi, strette di mano e abbracci per Valentino Rossi al termine del Gp d’Austria dopo la sua gara in rimonta al Red Bull Ring Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la ...

MotoGP - GP Austria. Marc Marquez sfida Jorge Lorenzo : 'Vedremo cosa farà alla Honda' : Si è arreso nel finale a Jorge Lorenzo, ma Marc Marquez resta soddisfatto dopo aver chiuso al 2° posto il GP in Austria: "Ho dato tutto e mi sono divertito molto spingendo fin dalla partenza, perché ...

MotoGP - GP Austria. Valentino Rossi rimonta e chiude 6° : 'Non siamo da podio' : Non è stata una settimana semplice per la Yamaha al Red Bull Ring. Lo sfogo di Rossi giovedì dopo la conferenza, le scuse di Tsuya a nome del team, le difficoltà in pista, con Valentino che resta ...

MotoGP Austria - Rossi : «I primi tre troppo forti per noi» : SPIELBERG - Quando hai nove titoli iridati nel tuo palmares non puoi essere soddisfatto di un sesto posto, seppur arrivato dopo una bella rimonta dalla 14a posizione in griglia di partenza. Allo ...

MotoGP – Petrucci in Austria tra rammarico e punti guadagnati in classifica : “ho raggiunto il mio obiettivo” : Danilo Petrucci commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole del pilota della Pramac dopo la sua prestazione in Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

MotoGP Austria - Lorenzo : «Una delle mie più belle vittorie» : SPIELBERG - Un Jorge Lorenzo che non ti aspetti, un talento ritrovato e per certi aspetti pronto a offrire nuovi lati del suo carattere sportivo ancora poco noti. Lo dimostra la vittoria nel Gran ...