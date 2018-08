Mondo del Wrestling a lutto | è morto Jim “The Anvil” Neidhart

Record del Mondo : 457 chitarre suonano gli AC/DC : Eseguono contemporaneamente 'Highwat to Hell' nel tentativo di conquistare il nuovo Guinness dei Primati

TIZIANA ARANZULLA/ Chi è l'italiana tra le 10 migliori cardiologhe del Mondo : lavora al Mauriziano di Torino : Si chiama TIZIANA ARANZULLA la miglior cardiologa interventista d'Italia. La dottoressa ARANZULLA opera al Mauriziano di Torino, ed è ufficialmente tra le più brave al mondo.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Ciclismo – Cross Country - settimo posto per Chiara Teocchi nella tappa di Coppa del Mondo di Mont-Sainte-Anne : La bergamasca ha completato la sua prova in 1:22:47, staccata di 6’31” dalla vincitrice, l’elvetica Sina Frei. Un risultato che conferma la Teocchi al settimo posto anche in classifica generale Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) si è piazzata settima nella gara femminile Elite di Cross Country valida quale sesta prova della Coppa del Mondo di specialità, disputata a Mont-Sainte-Anne(Canada) domenica 12 agosto. La ...

Diavoli - Lux Vide si allea con Sky Italia per una nuova produzione ambientata nel Mondo della finanza : Il prossimo passo della Lux Vide è la conquista di Sky e del suo pubblico. Dopo i successi in terra generalista, prima con serie più tradizionali come Don Matteo, poi con il record d'esportazione de I Medici e dopo con il miracolo della rivitalizzazione della fiction Mediaset grazie a L'Isola di Pietro, la casa di produzione di Luca e Matilde Bernabei è pronta per la sua prossima sfida, che ha già un nome: Diavoli.Se ne parlava l'anno ...

Aretha Franklin malata - preghiere da tutto il Mondo per la regina del soul : le parole della famiglia : Aretha Franklin malata e in gravi condizioni di salute: la famiglia dell'artista conferma le sue condizioni precarie e chiede ai fan di pregare per lei. La regina del soul ha 76 anni ed è gravemente malata. I media di tutto il mondo hanno battuto la notizia insieme alle principali agenzie di stampa: per il mondo della musica internazionale è uno shock. Quello che si sa a proposito delle condizioni attuali di salute di Aretha Franklin è che ...

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey in una serie sul Mondo della finanza : Patrick Dempsey e Alessandro Borghi saranno i due attori principali di una nuova serie ambientata nel mondo della finanza e basata sul romanzo di Guido Maria Brera, I diavoli, pubblicato nel 2015 da Rizzoli. Ad annunciarlo Sky Italia che produce la serie con Lux Vide. Dempsey, noto per la sua lunga avventura in Grey’s Anatomy, e Borghi, salito ulteriormente alla ribalta internazionale con Suburra, saranno i protagonisti della serie in ...

Il gatto più lungo del Mondo è un Maine Coon di Vigevano : ... un felino domestico che pur essendo morto per un improvviso tumore a dicembre 2012, con i suoi 123 centimenti continua ad essere il gatto in assoluto più lungo del mondo. ' Quando abbiamo portato ...

Serie A - torna lo spettacolo del campionato più bello del Mondo : le quote William Hill della prima giornata : Il prossimo week-end torna la Serie A, si parte con l’anticipo del sabato tra Chievo e Juventus: ecco tutte le quote William Hill La Serie A e William Hill scaldano i motori per l’inizio della nuova stagione: solo il bookmaker britannico offre le Migliori quote nelle giornate di campionato e dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Riflettori puntati sul grande protagonista del ...

Lo Sferisterio oltre ogni record : «Ora puntiamo al resto del Mondo» : La direttrice Barbara Minghetti Il totale delle presenze fra opere, anteprime, concerti, balletto e spettacoli al Lauro Rossi è di 36.500 persone , contro le 33.500 nel 2017, con un aumento di quasi ...

Italiana tra 10 le migliori cardiologhe del Mondo : ANSA, - TORINO, 13 AGO - Lavora all'ospedale Mauriziano di Torino l'unica Italiana tra le dieci migliori donne in Cardiologia Interventistica. Tiziana Claudia Aranzulla è stata selezionata durante il ...

È italiana una delle 10 migliori cardiologhe del Mondo : Lavora all'ospedale Mauriziano di Torino l'unica italiana tra le dieci migliori donne in Cardiologia Interventistica. Tiziana Claudia Aranzulla è stata selezionata durante il convegno internazionale 'Complex Cardiovascular Catheter Therapeutic', svoltosi in Florida; una occasione per celebrare il contributo delle donne in una disciplina ritenuta per tradizione maschile, per la complessità e per i carichi di lavoro."Questo evento ...

Lo spettacolo delle Perseidi : la scorsa notte il picco di stelle cadenti - ecco le FOTO dal Mondo : 1/18 AFP/LaPresse ...

Lutto nel Mondo dell'auto - Addio a Massimo Bazzoli : Striscioline di carta coi testi, forbici, colla, stampe delle fotografie: si lavorava ancora così quando, alla fine degli anni 80, giovane praticante appena approdato nel mondo fantastico di Quattroruote, conobbi Massimo Bazzoli. Era il capo dellUfficio grafico, che oggi chiameremmo art director, che ci ha lasciati in questi giorni, alletà di 77 anni. Professionale e ironico. Fisico corpulento, che poteva incutere timore, sotto i grandi baffi ...

Oppo R17 - quasi - ufficiale : ecco lo smartphone col notch più bello del Mondo : Il nuovo modello è già stato annunciato sul sito ufficiale, anche se mancano ancora alcuni dettagli tecnici Dopo i tanti rumor delle scorse settimane, Oppo R17 è spuntato a sorpresa sul sito ufficiale ...