Mondiale femminile Under 20 | il gol fortunato di Lauren Hemp | segna col ' lato B' IL VIDEO

Caos calcio femminile : sciopero e lotta di potere - a rischio anche il Mondiale : Agire d'imperio, senza cioé un confronto politico, parlo di politica sportiva, ma anche di rapporti di educazione e cortesia,, è stato un atto che ha indispettito Sibilia e movimentato il fronte ...

Assalto d’oro - splendida Alice Volpi a Wuxi : l’azzurra diventa la regina Mondiale nel fioretto femminile : L’atleta azzurra ha sconfitto la francese Thibus con il punteggio di 15-12, conquistando dunque la medaglia d’oro nel fioretto Una splendida Alice Volpi vince la medaglia d’oro nel fioretto individuale femminile ai campionati del mondo di scherma di Wuxi, salendo così sul gradino più alto del podio. La 26enne senese non lascia scampo per 15-12 in finale alla francese Ysaora Thibus, costretta ad arrendersi davanti alla ...

Basket femminile - Mondiale Under 17 : Stati Uniti troppo forti per le azzurrine : Si apre con una pesante sconfitta il Mondiale Under 17 di Basket femminile per l’Italia. Un ko che era comunque prevedibile per le azzurrine di coach Roberto Riccardi, che all’esordio si sono trovate ad affrontare gli Stati Uniti. Le americane si sono imposte con il punteggio di 86-48, conquistando i loro primi due punti nel gruppo B. L’Italia si presenta a Minsk fresca del bronzo europeo dello scorso anno negli Europei Under ...

Basket – Mondiale U17 Femminile - domani il via a Minsk : Le Azzurre all’esordio affrontano gli Stati Uniti alle 14.15 il Mondiale U17. Riccardi: “le chiavi saranno aggressività e concentrazione” Brilla ancora forte la Medaglia di Bronzo conquistata dall’Italia lo scorso anno all’Europeo Under 16 Femminile di Bourges. In virtù di quel risultato, le Azzurre disputeranno, da domani a domenica 29 luglio, il Mondiale FIBA Under 17 Femminile. In campo ci saranno 9 delle 12 atlete medagliate in Francia ...

Mondiale femminile : le azzurre superate 3-0 nel match d'esordio contro la Cina : Abbiamo fatto un buon lavoro contro una delle formazioni più forti al mondo, ora dobbiamo continuare a lavorare per affrontare al meglio tutte le altre avversarie" Il Calendario 16 luglio, Arnhem : ...

Sitting Volley : da domenica le azzurre in campo si renderanno protagoniste del Mondiale femminile : Da domenica si parte con il Mondiale femminile di Sitting Volley, le azzurre saranno protagoniste Nella giornata di ieri le azzurre del direttore tecnico Amauri Ribeiro sono arrivate in Olanda per prendere parte al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Lo storico esordio della nazionale tricolore, prima volta assoluta in una rassegna iridata, è fissato per domenica 15 luglio (ore 11) contro la plurititolata Cina: campione del Mondo 2010, ...

Italvolley femminile verso il Mondiale : le convocate per il collegiale - Egonu presente : Dopo la sfortunata partecipazione alla Volleyball Nations League [VIDEO], la Nazionale di Pallavolo femminile volta pagina, in vista dei prossimi campionati del mondo, che si disputeranno nel mese di ottobre in Giappone. Nelle ultime ore, è stata resa nota la lista delle convocate azzurre per il primo collegiale. Le atlete si raduneranno a Roma, presso il Centro Onesti, a partire da dopodomani, lunedì 9 luglio. Tra le giocatrici convocate figura ...

Fabbricini : “nazionale femminile a Mondiale? Grande soddisfazione” : Un incontro per celebrare la qualificazione della Nazionale femminile ai prossimi Mondiali del 2019 per sottolineare crescita del calcio femminile in Italia e nel mondo. Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, Michele Uva, Direttore Generale Figc e vice presidente Uefa insieme al commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini sono intervenuti in conferenza stampa nel pomeriggio nella sede dalla stampa estera a ...

Calcio femminile : la cura Bertolini vale il Mondiale 2019 all’Italia. Occorre dare continuità al progetto : Il sogno si è realizzato: la Nazionale Italiana di Calcio femminile ha ottenuto la qualificazione al Mondiale 2019 in Francia e, a distanza di 20 anni, la rappresentativa nostrana sarà al via della rassegna iridata. Un successo frutto di un percorso nel gruppo 6 “immacolato”: 7 vittorie in altrettante partite, 18 gol fatti e 2 subiti. Statistiche che definiscono le prestazioni delle ragazze sul campo da gioco. Una compagine ...

Calcio femminile - l'Italia al Mondiale : C'è un'Italia che va al Mondiale, ed è quella di Calcio femminile . Con il 3-0 al Portogallo nella gara valida per il Gruppo 6 di qualificazione al campionato del mondo, la Nazionale allenata da Milena Bertolini stacca un biglietto per Francia 2019 venti anni dopo l'ultima apparizione. All'Artemio Franchi di Firenze - di fronte a 6500 spettatori, a ...

Storico - la nazionale femminile vola al Mondiale : Roma, 9 giu. , askanews, Venti anni dopo la nazionale di calcio femminile torna al Mondiale. E ci torna da splendida protagonista del girone di qualificazione con sette successi in altrettante partite,...

Dopo 19 anni la Nazionale femminile di calcio torna a giocarsi un Mondiale : La Nazionale di Milena Bertolini si qualifica con un turno di anticipo vincendo 3-0 contro il Portogallo

