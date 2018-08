Missione Aeolus pronta al lancio | studierà i venti dallo spazio per previsioni meteo più

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Ladell’ESA, che utilizzerà una rivoluzionaria tecnologia laser per misurare iintorno al pianeta, èper ilil 21 agosto dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Questa pioneristicautilizza una potente tecnologia laser che sonda i 30 km più bassi della nostra atmosfera per produrre profili verticali del vento ed informazioni sugli aerosol e sulle nuvole – un approccio totalmente nuovo per la misurazione del vento. Sebbene lerologiche giornaliere includano informazioni sul vento, mancano le misurazioni dirette. Scienziati erologi necessitano di dati accurati e tempestivi suiper comprendere i sistemi che influenzano il nostro clima, e per migliorare leè il primo satellite che farà proprio questo. Il, a bordo di un lanciatore Vega, è previsto il 21 agosto ...