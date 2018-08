Milioni di migranti a rischio

Bando da 3 - 5 Milioni di euro per gestire il nuovo Cpr per migranti a Macomer - Sardiniapost.it : Si accorciano i tempi per l'apertura del Centro di permanenza per rimpatri , Cpr, di Macomer , Nuoro, che potrà ospitare sino a 100 migranti che sbarcano direttamente in Sardegna. La Prefettura di ...

Bono Vox rimprovera Matteo Salvini e lui replica così : 'Ci vuole compassione per i migranti? In Italia ci sono 5 Milioni di poveri' : 'È difficile capire lo stato di queste persone che lasciano le loro terre - ha sostenuto il cantante - Nel mondo c'è molto odio, basta vedere quello che è successo tra America e Messico con bambini ...

MONITO MATTARELLA - "MIGRANTI NUOVI SCHIAVI"/ Giornata mondiale contro le tratte : i minori 10 Milioni : Si celebra oggi la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone al mondo, di cui almeno 10 milioni di minori(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:15:00 GMT)

Marc Gasol - il campione Nba da 20 Milioni di dollari all’anno che salva i migranti come volontario (FOTO) : Marc Gasol il giocatore dei Memphis Grizzlies – fratello dell’ex Laker, Pau, e nazionale spagnolo come lui – era a bordo della nave della Ong catalana Il giocatore dei Memphis Grizzlies – fratello dell’ex Laker, Pau, e nazionale spagnolo come lui – era a bordo della nave della Ong catalana che martedì ha denunciato l’inefficienza della Guardia Costiera libica accusandola di aver abbandonato Josephine e ...

Marc Gasol - cestista da 20 Milioni di dollari all'anno che salva migranti sulla Open Arms : In questi mesi, si parla molto di ONG e volontariato. Ascoltiamo tante storie e testimonianze di persone che hanno scelto di mettere la loro vita e le loro braccia a servizio del prossimo: tra queste, nelle ultime ore, spicca sicuramente quella di Marc Gasol, campione di pallacanestro spagnolo e giocatore dei Memphis Grizzlies, che ha deciso di imbarcarsi sulla nave di Proactiva Open Arms, ONG catalana che salva i migranti nel Mediterraneo. La ...

Marc Gasol - il campione Nba da 20 Milioni di dollari all’anno che salva i migranti come volontario : Il caschetto in testa e le mani sotto le spalle di Josephine, la migrante sopravvissuta per 48 ore da sola nel Mediterraneo. Un soccorritore qualunque, Marc Gasol, il campione di basket Nba che guadagna oltre 20 milioni di dollari all’anno. Durante la pausa estiva dal suo lavoro, ha deciso di imbarcarsi a bordo della Proactiva Open Arms come volontario divenendo protagonista del salvataggio simbolo di queste settimane. Il pivot dei Memphis ...

Migranti - Matteo Salvini : “Spostati 42 Milioni di euro dall’accoglienza ai rimpatri” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato di aver recuperato 42 milioni di euro dai fondi per l'accoglienza e di averli destinati ai rimpatri degli immigrati irregolari. Ogni anno sono circa 7mila i cittadini stranieri allontanati con la forza dall'Italia, per un costo di oltre 6mila euro ciascuno.Continua a leggere

Non ha sgomberato i migranti : ora lo Stato risarcirà 28 Milioni : Non aveva adottato misure preventive contro l'occupazione e, una volta avvenuta, non l'aveva repressa. Così, ora, lo Stato è Stato condannato a un risarcimento di circa 28 milioni di euro, a favore del proprietario di un edificio in cui vivevano abusivamente decine di famiglie.La sentenza del tribunale civile di Roma riguarda l'ex fabbrica Fiorucci, un'area di 19mila metri quadri, situata nel quartiere Tor Sapienza e oggi sede di una galleria ...

