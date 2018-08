Milinkovic-Savic al Milan | incontro segreto a Cortina tra Lotito e Elliott | il presidente

Milinkovic-Savic al Milan : Leonardo vuole a tutti i costi il centrocampista - pronta una super-offerta : L’acquisto di Tiemoué Bakayoko non può compensare la partenza di Manuel Locatelli e le lacune già presenti da prima nel centrocampo del Milan. Proprio per questo motivo – come riportato da Repubblica –, Leonardo starebbe lavorando incessantemente per completare, con l’acquisto di un altro giocatore, il reparto di mediana. Il sogno si chiama Milinkovic-Savic, per il quale il direttore dell’area tecnica rossonera sarebbe disposto ...

Clamoroso Milan - ‘contatto’ Romagnoli-Milinkovic-Savic : tifosi rossoneri in delirio - pronto l’assalto decisivo [VIDEO e DETTAGLI] : Il Milan è stato protagonista fino al momento di una campagna acquisti veramente importante, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per completare la squadra da consegnare al tecnico Gennaro Gattuso, fino al momento mosse molto importanti ma si spera di chiudere con la ciliegina sulla torta: Milinkovic-Savic. Il serbo è in grado di portare il Milan al definitivo salto di qualità, un top player per il centrocampo dopo gli arrivi di Higuain e ...

Milinkovic-Savic e Romagnoli fanno impazzire i tifosi del Milan : prima il “like” galeotto - poi il viaggio a Palmarola : Milinkovic-Savic e Romagnoli sono in vacanza nelle Isole Ponziane, più precisamente in quel di Palmarola Milinkovic-Savic e Romagnoli sono entrambi in vacanza a Palmarola in questo lunedì di riposo prima di una serratissima settimana che porterà alla prima di campionato, ma anche alla chiusura del calciomercato estivo. Si fa un gran parlare in casa Milan del possibile assalto a Milinkovic-Savic, con la Lazio che chiede 120 milioni e ...

Milan-Milinkovic-Savic : spunta un incontro galeotto - tutti i dettagli : Milinkovic-Savic continua a far parlare di sè, accostato al Milan del neo dirigente Leonardo pronto all’assalto per l’asso della Lazio-- A Roma parlano di rinnovo imminente, in ambienti milanesi invece si vocifera di un assalto rossonero: cosa prevede il futuro di Milinkovic-Savic? Il giallo s’infittisce, al punto che nelle ultime ore Sportmediaset ha parlato di un incontro tra Lotito ed i vertici milanisti, avvenuto in quel di ...

Calciomercato Milan - l’ultima (super) offerta per Milinkovic-Savic : adesso tutto nelle mani di Lotito : Il Milan è alla ricerca dell’ultimo colpo di Calciomercato, un centrocampista in grado di portare al definitivo salto di qualità, l’obiettivo è stato individuato da tempo, si tratta di Milinkovic-Savic. I rossoneri preparano l’ultima super offerta per strappare il sì del presidente della Lazio Lotito: Leonardo sta pensando ad inserire nell’affare una contropartita del valore di 30 milioni che risponde al nome di ...

Di Canio : 'Milinkovic-Savic alla Juve? Non sarebbe un crack' : Paolo Di Canio , dagli studi di Sky Sport , ha parlato del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic : 'Tutto può accadere, se il Real Madrid dovesse pagare 120 milioni sarebbe un bene per Lotito. Noi parliamo di Milinkovic ...

Milan-Milinkovic-Savic - si può fare davvero? Ecco come sarebbe strutturata l’offerta alla Lazio : Milinkovic-Savic interessa al Milan, con il neo dirigente Leonardo pronto all’assalto con un’offerta super che accontenterebbe la richiesta della Lazio Il Milan sogna Milinkovic-Savic. Che Leonardo abbia intenzione di andare all’assalto del centrocampista serbo della Lazio, non è certo più un mistero. E’ ben noto che il dirigente rossonero stia preparando un’offerta super da sottoporre al presidente Lotito, ...

Il Milan sogna il grande colpo : Leonardo non molla Milinkovic-Savic : Il Milan attende sornione sul mercato in attesa di piazzare un grande colpo che possa completare la rosa da mettere nelle mani di Gennaro Gattuso. I rossoneri hanno già chiuso cinque trattative, tre con la vecchia dirigenza e due con la nuova. Fassone e Mirabelli hanno portato a Milano Halilovic, Strinic e Reina, mentre Leonardo ha regalato al suo allenatore due pedine importanti per difesa e attacco come Mattia Caldara e Gonzalo Higuain con ...

Juventus - piano Milinkovic-Savic : sarà lui il colpo last minute : piano Milinkovic-Savic- La Juventus prepara l’ultimo colpo di mercato a circa 5 una settimana dalla chiusura ufficiale delle “danze”. Il sogno si chiama Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio, anche se Lotito è stato chiaro. Il presidente detta le regole: “Ascolterò offerte solamente entro domenica, dopodichè Milinkovic resterà in biancoceleste”. piano PJANIC Tuttavia ...