Milena Gabanelli contro la cucina stellata | “Non so cosa ho mangiato | è masochismo” Il

Milena Gabanelli contro gli chef stellati su Facebook/ Foto - Gambero Rosso all'attacco : "diffonde fake news!" : Milena Gabanelli contro gli chef stellati: il post Facebook con la Foto del piatto scatena la polemica. Gambero Rosso replica e definisce assurdo il suo attacco populista.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 12:52:00 GMT)

Milena Gabanelli contro gli chef stellati : "Non so cosa ho mangiato. C'è chi gradisce questa forma di masochismo" : Milena Gabanelli, storica ed ex conduttrice del programma di Rai Tre Report è finita nell'occhio del ciclone dopo essersi resa autrice di un post in pieno stile food-blogger. Sulla pagina Facebook della sua rubrica Dataroom, curata per il Corriere della Sera, la giornalista ha pubblicato la fotografia di un piatto stellato corredato da didascalia piuttosto eloquente:NULLA DI PESANTE Questo è un antipasto. Non so cosa ho mangiato ...

Nessun ripensamento per Milena Gabanelli : "In Rai non torno" : La giornalista ha chiarito i motivi per cui non tornerà a lavorare nella tv pubblica: "i miei pensieri oggi sono da un'altra...

Rai - nel valzer dei direttori è Milena Gabanelli la principessa : Una volta che il Cda di Viale Mazzini avrà scelto l'Ad , Fabrizio Salini può avere brutte sorprese solo dal voto di Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti Rai e Rita Borioni del Pd, e di pari ...

Toto-Rai : settimana decisiva per le poltronissime. Carlo Freccero e Milena Gabanelli i candidati più gettonati : La settimana della Rai - ammesso che non si decida di prendere altro tempo, visto che non si è ancora trovata la quadra per la Cassa Depositi e Prestiti - comincia alla ricerca di un accordo tra ...

Milena Gabanelli contro la Rai/ Video - "13 mila dipendenti - 1760 giornalisti ma ultima nelle news" : Milena Gabanelli contro la Rai, la giornalista sul Corriere della Sera denuncia: "13 mila dipendenti, 1760 giornalisti ma è ultima nelle news", ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Toto-Rai : settimana decisiva per l'assegnazione delle poltronissime. Carlo Freccero e Milena Gabanelli i candidati più gettonati : La settimana della Rai - ammesso che non si decida di prendere altro tempo, visto che non si è ancora trovata la quadra per la Cassa Depositi e Prestiti - comincia alla ricerca di un accordo tra ...

Rai - Milena Gabanelli : 'Doveva decollare tre anni fa e non ha ancora un sito di news online' : Ma ecco il punto: 'Abbiamo la più grande copertura informativa d'Europa e un esercito di giornalisti, eppure, nonostante i telespettatori siano inesorabilmente in calo perché si informano sul mondo ...

Inchiesta di Milena Gabanelli sugli zuccheri : perché fanno male : Una volta venivano demonizzati i grassi. Adesso nel mirino dei salutisti ci sono gli zuccheri. E il timore è parecchio fondato, sottolinea Milena Gabanelli in una delle sue inchieste Data Room. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’Agenzia Internazionale della ricerca sul cancro (Airc) e

Milena Gabanelli - ritorno in Rai? «Mai dire mai». E i Cinquestelle ci fanno un pensierino : Milena Gabanelli Il ritorno in Rai? “Mai dire mai“. A meno di un mese dalla scadenza del mandato del DG Mario Orfeo, Milena Gabanelli un pensierino ce lo fa. Eccome se ce lo fa. Per ora l’ex conduttrice di Report, che nell’ottobre 2017 se ne andò da Viale Mazzini, non ha ricevuto offerte in tal senso. Ma diamo tempo al tempo: i Cinquestelle, che avranno ampia voce in capitolo nell’ormai prossimo rinnovo del CdA, ...

Milena Gabanelli torna in Rai?/ “Bisogna vedere dove - come e quando…” - prime indiscrezioni sulla collocazione : Milena Gabanelli torna in Rai? “Bisogna vedere dove, come e quando… mai dire mai”, ecco le prime indiscrezioni sulla possibile collocazione della giornalista.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:48:00 GMT)

Milena Gabanelli - un ritorno in Rai? "Mai dire mai" : Un anno fa lasciò la Rai, dicendo addio a Report, la trasmissione da lei creata e portata al successo. Oggi Milena Gabanelli non nasconde la voglia di tornare nel servizio pubblico nazionale. A Circo Massimo, su Radio Capital, la giornalista alle voci su un suo ritorno nelle reti di Viale Mazzini ha affermato: Per ora nessuno mi ha chiesto nulla. Mai dire mai, ma bisogna vedere, dove, come e quando E sul suo abbandono dichiara: La Rai è ...

Milena Gabanelli - un ritorno in Rai? "Mai dire mai" : Un anno fa lasciò la Rai, dicendo addio a Report, la trasmissione da lei creata e portata al successo. Oggi Milena Gabanelli non nasconde la voglia di tornare nel servizio pubblico nazionale. A Circo Massimo, su Radio Capital, la giornalista alle voci su un suo ritorno nelle reti di Viale Mazzini ha affermato: Per ora nessuno mi ha chiesto nulla. Mai dire mai, ma bisogna vedere, dove, come e quando E sul suo abbandono dichiara: La Rai è ...

Nella nuova Rai potrebbe tornare Milena Gabanelli : "Mai dire mai" : Per ora di ufficiale non c’è nulla, ma le voci si fanno sempre più insistenti. Nella "nuova" Rai gialloverde potrebbe fare ritorno un nome di peso come quello di Milena Gabanelli...