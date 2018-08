Milan | Locatelli ringrazia tutti | “dall’autista a Berlusconi”

Milan - il saluto di Locatelli : "Grazie a tutti - dagli autisti a Berlusconi" : Manuel Locatelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo . Ma non dimentica il Milan: "Grazie - scrive il classe 98' sul suo profilo Instagram subito dopo l'ufficialità del suo passaggio in ...

Ufficiale - Locatelli da Milan a Sassuolo : ANSA, - MilanO, 13 AGO - Manuel Locatelli passa in prestito dal Milan al Sassuolo. Lo comunicano le due società. "Il Sassuolo - si legge sul sito del club neroverde - ha acquisito a titolo di prestito ...

Milan - ufficiale la cessione di Locatelli al Sassuolo senza “recompra” : Locatelli al Sassuolo, il centrocampista arriva dal Milan in prestito con obbligo di riscatto senza alcuna “recompra” “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, a US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive”. Il club rossonero ha ...

Milan - visite mediche in corso per Locatelli col Sassuolo : CALCIOMERCATO Milan Manuel Locatelli è pronto a cominciare la sua nuova avventura come giocatore del Sassuolo . Come riporta Sky Sport, sono in corso le sue visite mediche. Concluse quelle, potrà firmare il nuovo contratto. Il Milan e il club emiliano si sono accordati per un'operazione di prestito oneroso da 2 milioni con ...

Milan sempre più vicino a Bakayoko - in uscita Andrè Silva - Locatelli e Antonelli : Niente Madrid per Leonardo, direttore generale del Milan, rimasto in Italia per definire il mercato dei rossoneri. In entrata resta caldissimo l'arrivo di Bakayoko, in tribuna per la prima di ...

Milan - in un solo giorno addio a Locatelli - Antonelli e Andre Silva : Fuori uno, fuori due e fuori tre. Quella di oggi, per il Milan , è la giornata delle partenze: roba da comitiva... La società rossonera ha infatti annunciato che Locatelli firmerà per il Sassuolo , ...

Calciomercato Milan - Locatelli non parte per Madrid - è vicino al Sassuolo : MilanO - Manuel Locatelli non è partito oggi con il Milan per Madrid, dove stasera la squadra di Gattuso affronterà il Real in amichevole. Il 20enne centrocampista è infatti vicino al trasferimento al ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni al Milan : CALCIOMERCATO- Manuel Locatelli, dopo giorni di incontri e trattative, ha trovato l’accordo con il Sassuolo. Il club emiliano l’ha comprato con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) e l’obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Il Milan cede tra i promettenti giovani del proprio vivaio: da ricordare il grande goal alla Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni complessivi. Dal gol alla Juve all'addio al Milan : Fumata bianca per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista classe '98 dopo giorni di incontri e trattative ha finalmente trovato l'accordo con i neroverdi e si trasferirà in Emilia alla corte ...

Milan - è fatta per Locatelli al Sassuolo : il caso “recompra” ed i dettagli dell’affare : Manuel Locatelli da lunedì prossimo sarà un calciatore del Sassuolo, il Milan ha deciso di cedere il ragazzo della “cantera” Manuel Locatelli, da giovane speranza rossonera a esubero ceduto al Sassuolo. Dal gol alla Juventus ad oggi, il centrocampista non ha fatto il salto di qualità atteso, portando il club rossonero a cederlo ai neroverdi all’interno di questa sessione di calciomercato. Secondo quanto rivelato da ...

Milan : Locatelli preferisce il Sassuolo alla Germania : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , appuntamento lunedì per chiudere e trovare l'intesa sulle cifre della ricompra in favore dei rossoneri.

Milan - Romagnoli nuovo capitano : Locatelli va al Sassuolo : Milan, Romagnoli- Alessio Romagnoli sarà il nuovo capitano del Milan in vista della prossima stagione. Gattuso ha scelto il difensore come nuovo leader dopo l’addio di Bonucci. Romagnoli è stato preferito a Bonaventura, il quale svolgerà le veci di vicecapitano. Locatelli AL Sassuolo Accordo praticamente raggiunto tra il Milan e il Sassuolo per il passaggio […] L'articolo Milan, Romagnoli nuovo capitano: Locatelli va al Sassuolo ...