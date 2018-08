Milan | Leonardo usa Bacca per arrivare a Castillejo Ma per ora il Villarreal fa muro

Milan - Kakà svela : 'Aperto a capire come funziona il ruolo di ds. Rapporto stretto con Leonardo e Maldini' : La mia priorità è ancora di stare con i miei figli in Brasile, ma la porte sono aperte ad avvicinarsi e vedere come funziona il mondo di un direttore sportivo. Non devo rimanere fisicamente in Italia ...

Kakà : 'Porte aperte al Milan. Leonardo e Maldini grandi amici' : ... c'è chi parla di una parte da ambasciatore in giro per il mondo, chi di assistente dell'attuale direttore tecnico Leonardo nell'area scouting. Al momento non c'è nulla di concreto, ma il Milan ha ...

Milan - “pazza idea” a costo zero : l’ultimo nome sul taccuino di Leonardo : Milan pronto a piazzare gli ultimi colpi in entrata per puntellare la rosa e renderla più profonda come chiesto da Gattuso Il Milan cerca gli ultimi due tasselli per completare la rosa di mister Gattuso. Uno risponde al nome di Bakayoko, il quale metterà una pezza a centrocampo allungando le rotazioni rossonere. Leonardo però sta cercando anche un esterno offensivo, reparto nel quale non c’è molta scelta per Gattuso. Dopo aver perso ...

Milan - Milinkovi-Savi resta un sogno ma Leonardo studia un piano : Per il serbo della Lazio servono oltre 100 milioni, ma i rossoneri non hanno rinunciato al grande colpo

Il Milan sogna il grande colpo : Leonardo non molla Milinkovic-Savic : Il Milan attende sornione sul mercato in attesa di piazzare un grande colpo che possa completare la rosa da mettere nelle mani di Gennaro Gattuso. I rossoneri hanno già chiuso cinque trattative, tre con la vecchia dirigenza e due con la nuova. Fassone e Mirabelli hanno portato a Milano Halilovic, Strinic e Reina, mentre Leonardo ha regalato al suo allenatore due pedine importanti per difesa e attacco come Mattia Caldara e Gonzalo Higuain con ...

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : 'spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo' : ... su Instagram il suo saluto a società e tifosi ' Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini , sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo '. LaPresse/...

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : “spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo” : L’esterno italiano ha risolto il suo contratto con il Milan per trasferirsi all’Empoli, su Instagram il suo saluto a società e tifosi “Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo“. LaPresse/Spada Così su Instagram Luca Antonelli nel giorno in cui lascia ufficialmente il Milan per proseguire la sua carriera all’Empoli. ...

Milan - Leonardo non è a Madrid : resta a Milano per l'affare Bakayoko : Secondo quanto riportato da Sky Sport in viaggio con la squadra alla volta di Madrid c'è soltanto il ds del Milan, Paolo Maldini. Non c'è, invece, il dt Leonardo che è rimasto a Milano per provare a chiudere in tempi brevi l'...

Leonardo superstar - sul Lario e a Milano : Appuntamento al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia intitolato proprio a Leonardo da Vinci, in via San Vittore 21 a Milano. La mostra è anche l'occasione per presentare parte del lavoro che il museo ...

Milan - l'addio di Antonelli : 'Ho rescisso - sempre grato a Galliani. Maldini e Leonardo - in bocca al lupo' : Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo....FORZA LOTTA VINCERAI NON TI LASCEREMO MAI. Con affetto e stima. ...

Milan - ecco Bakayoko : Leonardo trova la formula giusta e convince il Chelsea : Bakayoko si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan, Gattuso accoglierà il centrocampista dopo la cessione di Locatelli Bakayoko è ad un passo dal Milan. Il neo dirigente rossonero Leonardo, si appresta a chiudere un altro grande acquisto per la rosa di mister Gattuso. Il centrocampista è infatti vicinissimo al Milan, dopo che Leonardo ha trovato l’accordo con il Chelsea a seguito di alcune schermaglie di mercato. Alla ...

Martial al Milan?/ Ultime notizie - occhi sull'attaccante del Manchester United : Leonardo prepara l'offerta : Martial al Milan, le Ultime notizie: rossoneri sulle tracce dell'attaccante del Manchester United, il direttore tecnico Leonardo prepara l'offerta per il francese(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:59:00 GMT)

SUSO ALLA ROMA : VERTICE A CASA Milan/ Ultime notizie - summit dirigenza-agenti : Leonardo - "cose normali" : SUSO ALLA ROMA? Incontro a CASA MILAN fra Lucci, Leonardo e Maldini: trattativa in corso con le due società che cercano di trovare un'intesa soddisfacente(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:08:00 GMT)

Milan - Leonardo : il punto sul calciomercato/ Ultime notizie : "Andrè Silva via - su Milinkovic-Savic..." : Milan, Leonardo: il punto sul calciomercato del direttore tecnico rossonero. Da Milinkovic-Savic a Andrè Silva, passando per Draxler e Reina: ecco le sue parole(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:05:00 GMT)