Milan | il saluto di Locatelli | Grazie a tutti | dagli autisti a Berlusconi

Higuain al Milan : "sono molto contento"/ Ultime notizie - tifosi pazzi per il Pipita : il saluto di Dybala : Higuain al Milan, Ultime notizie: il Pipita accolto dai tifosi in delirio ieri in aeroporto. Per l'ex Juventus sono previste questa mattina le solite visite mediche, poi la firma.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:21:00 GMT)

Milan - le prime parole di Higuain : tifosi rossoneri in delirio - il saluto alla Juve [FOTO e VIDEO] : 1/9 LaPresse/Claudio Furlan ...

Milan - le prime parole di Higuain : tifosi rossoneri in delirio - il saluto alla Juve [FOTO e VIDEO] : Il Milan ha piazzato il grande colpo Gonzalo Higuain, il Pipita pronto a diventare grande protagonista con i rossoneri. Ecco le prime parole: “Domani farò le visite e poi ci sarà la firma. Sono felice di questa nuova avventura. Un saluto a tutti i tifosi, anche a quelli della Juventus che mi hanno sempre sostenuto. Dove può arrivare il Milan? Più lontano possibile. Ho già parlato con Gattuso”. tifosi del Milan scatenati, in ...

Milan - il saluto di Mirabelli : la lettera d’addio dopo l’esonero : “Servire il Milan per me è stato un onore. Gli uomini passano, il Milan resta”. Si conclude così la lettera di Massimiliano Mirabelli che si congeda dai rossoneri dopo “15 mesi difficili ma splendidi, dei quali vado fiero”. “Ho provato con tutte le mie forze a regalarvi il miglior Milan possibile, perché voi Milanisti meritate di tornare sul tetto d’Europa e del mondo. Ci tornerete, ne sono sicuro. In ...