Milan-Genoa | prima giornata Serie A 2018-2019 Data | programma | orario d’inizio e tv

Sky Milan - numero 14 per Bakayoko. Titolare già col Genoa? : NEWS Milan Tiemoué Bakayoko sta sostenendo le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' a Milano. Il centrocampista francese è pronto per la sua nuova avventura in maglia rossonera. Sky Sport riporta che che si tratta di un'operazione di prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 35 milioni di euro. Il giocatore indosserà la maglia numero 14, la stessa che aveva al ...

Genoa su Bertolacci : la posizione del Milan : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Genoa farà un tentativo last minute per Andrea Bertolacci . Il Milan, però, al momento non ha aperto alla cessione del giocatore.

Genoa - idea Nunes : sprint dopo l'incontro a Milano : Il Genoa punta il giovane Nuno Henrique Pina Nunes, centrocampista protagonista da titolare col Portogallo Under 19 campione d'Europa nella finale pirotecnica vinta 4-3 contro l'Italia. Uno sguardo ...

Milan - Antonelli al Genoa a una condizione : Secondo Sky Sport , Luca Antonelli può trasferirsi dal Genoa al Milan se Diego Laxalt lascerà il Grifone. Sulle tracce dell'esterno ex Inter c'è soprattutto lo Zenit San Pietroburgo.

Milan - lunedì il futuro di Bertolacci : il Genoa aspetta : lunedì il Milan tornerà in Italia dopo la tournée americana e a quel punto valuterà il futuro di Andrea Bertolacci . Come scrive La Gazzetta dello Sport , il Genoa aspetta, ma Gattuso spinge per trattenerlo in rosa.

Calendario Milan Serie A 2018-2019 : debutto con il Genoa - poi Napoli e Roma : Inizio impegnativo per il Milan di Rino Gattuso in Serie A: esordio contro il Genoa, poi Napoli e Roma L'articolo Calendario Milan Serie A 2018-2019: debutto con il Genoa, poi Napoli e Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan ed Inter tentano il grande colpo - mosse di Samp - Lazio e Genoa : Calciomercato, sono ore caldissime, ecco le trattative più importanti del giorno. Il Milan nelle ultime ore ha ricevuto la bella notizia della riammissione in Europa League, passo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. La dirigenza rossonera lavora sul mercato, si cerca un grande attaccante da regalare all’allenatore Gennaro Gattuso, in pole sembrava Alvaro Morata ma nelle ultime ore mossa molto importante. Secondo ...

Milan - Bertolacci al Genoa? Forse no - arrivano importanti novità : Milan, Bertolacci continua ad impressionare Gattuso in allenamento ed il suo trasferimento al Genoa potrebbe dunque saltare definitivamente Il Milan è proprietario del cartellino di Andrea Bertolacci. Il centrocampista, che nella passata stagione ha giocato al Genoa nella passata stagione, è rientrato dal prestito unendosi al ritiro pre-campionato del club rossonero. Ebbene, in un primo momento Bertolacci sembrava essere tra i calciatori ...

Genoa : pressing alto sul Milan per Bertolacci : Secondo La Gazzetta dello Sport , il Genoa è ancora interessato ad Andrea Bertolacci , che ha disputato l'ultima stagione in maglia rossoblù ma è di proprietà del Milan. Il Grifone sta lavorando per il trasferimento a titolo ...

Milan : il Genoa non molla Bertolacci : Nonostante ieri Andrea Bertolacci abbia iniziato il ritiro con il Milan, il Genoa non molla la presa sul centrocampista rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport , il club rossoblù sta infatti continuando il suo pressing sul giocatore romano per riportarlo in Liguria a titolo definitivo.

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big - oggi 9 luglio - : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa