Milan | Bakayoko visite effettuate | in giornata la firma

Sky Milan - numero 14 per Bakayoko. Titolare già col Genoa? : NEWS Milan Tiemoué Bakayoko sta sostenendo le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' a Milano. Il centrocampista francese è pronto per la sua nuova avventura in maglia rossonera. Sky Sport riporta che che si tratta di un'operazione di prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 35 milioni di euro. Il giocatore indosserà la maglia numero 14, la stessa che aveva al ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Bakayoko : nel pomeriggio la firma sul contratto : Il centrocampista franco-ivoriano si è presentato poco dopo le otto alla clinica La Madonnina per svolgere i test fisici per il club rossonero Sono iniziate questa mattina le visite mediche di Tiemoué Bakayoko, arrivato poco dopo le otto alla clinica la Madonnina di Milan. Il giocatore francese di origini ivoriane, prossimo rinforzo per il centrocampo del Milan, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea per una cifra superiore ...

Il Milan chiude per Bakayoko : l'ivoriano domani sosterrà le visite mediche : Il Milan potrà contare su un nuovo rinforzo a partire da domani visto che è stato praticamente raggiunto l'accordo per Tiemoué Bakayoko, centrocampista ivoriano in arrivo dal Chelsea. Il tecnico dei Blues Sarri l'aveva lasciato in tribuna nella sfida vinta contro l'Huddersfield e questo faceva già presagire come sarebbe presto diventato un nuovo giocatore del Diavolo. Il Chelsea è venuto incontro alle esigenze del Milan e lo cederà in prestito ...

