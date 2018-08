Migranti | Salvini | ' Aquarius vada dove vuole | non Italia' No anche da Malta e Madrid

Migranti su Aquarius - scontro Barcellona-Madrid. Salvini dice no | : La nave della Ong ha salvato 141 persone al largo della Libia e ha chiesto all'Europa un approdo. Salvini: "Vada dove vuole, non in Italia". Toninelli: "Regno Unito si assuma le sue responsabilità". L'...

Aquarius con 141 Migranti a bordo - stop di Salvini : «Vada dove vuole ma non in Italia» È scontro Barcellona-Madrid : Toninelli: «La nave batte bandiera di Gibilterra, il Regno Unito si assuma la responsabilità». E Madrid frena Barcellona: «La Spagna non è il porto più sicuro»

Migranti : Salvini non cambia idea : "La nave Aquarius non vedrà mai un porto italiano" : La Nave Aquarius "non vedrà mai un porto italiano". Lo ha detto il ministro dell'Interno matteo Salvini nel corso di un'intervista al Giornale Radio Rai, sottolineando che l'unità (in utilizzo alla Ong SOS Mediterranee e con a bordo volontari di Medici Senza Frontiere e attualmente 142 Migranti soccorsi al largo della Libia, ndr) "è di proprietà di un armatore tedesco ...