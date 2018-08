Migranti Salvini | Aquarius vada dove vuole | non Italia

Migranti - Salvini : "Aquarius? Dove vuole - ma non qui" : "Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Puo' andare Dove vuole, non in Italia!". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini. "STOP trafficanti di esseri umani e complici", aggiunge il ministro dell'Interno, insieme agli hashtag #portichiusi e #cuoriaperti. Il ministro ...

Aquarius con 141 Migranti a bordo - stop di Salvini : «Vada dove vuole ma non in Italia» : Toninelli su Twitter: «La nave batte bandiera di Gibilterra. Il Regno Unito si assuma le sue responsabilità»

Migranti : Salvini non cambia idea : "La nave Aquarius non vedrà mai un porto italiano" : La Nave Aquarius "non vedrà mai un porto italiano". Lo ha detto il ministro dell'Interno matteo Salvini nel corso di un'intervista al Giornale Radio Rai, sottolineando che l'unità (in utilizzo alla Ong SOS Mediterranee e con a bordo volontari di Medici Senza Frontiere e attualmente 142 Migranti soccorsi al largo della Libia, ndr) "è di proprietà di un armatore tedesco ...

«I Migranti protestano - vogliono Sky» : la bufala sul web - e ci casca anche Salvini : Da mesi, se non da anni, sono tantissime le bufale che circolano sui social network e che riguardano i migranti: così numerose da non fare nemmeno più notizia, se non per l'inspiegabile facilità con ...

Salvini : “I 141 Migranti a bordo della Ong Aquarius non vedranno mai un porto italiano” : Matteo Salvini chiude di nuovo i porti alle navi delle Ong: stavolta il 'no' del ministro dell'Interno è rivolto alla Aquarius, l'imbarcazione che negli scorsi giorni ha soccorso nel Mediterraneo 141 migranti. Salvini invia un messaggio ai migranti a bordo dell'Aquarius: "Questa nave non vedrà mai un porto italiano".Continua a leggere

Migranti - Salvini contro la nave Aquarius con 142 profughi a bordo : 'Non vedrà mai un porto italiano' : L'Aquarius 'Non vedrà mai un porto italiano'. Parola del ministro dell'Interno Matteo Salvini che, ai microfoni del Gr1 della Rai, è intervenuto sul soccorso di 142 Migranti, a largo della Libia, da ...

Migranti : Salvini - chi scappa da guerra non ha bisogno di Sky : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Se questi signori, ospitati a spese degli italiani, non si trovano a loro agio nel nostro Paese sono pregati di trovarsi un’altra sistemazione. Chi scappa dalla guerra non ha bisogno di Sky”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a proposito di notizie secondo le quali a Vicenza un gruppo di Migranti avrebbe chiesto Sky con le partite di calcio, ...

I Migranti - Regeni e i rapporti con Mosca. Cosa ha detto Salvini ad Al Jazira : Dalla non ingerenza in Libia, alla fiducia nella versione del Cairo sul caso Regeni, passando per la contrarietà alle sanzioni contro la Russia e la possibilità di aprire nuove moschee che rispettino le regole. Sono questi, e non solo, i temi affrontati dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella trasmissione "Senza confini" andata in onda sul canale arabo Al Jazira, che conta su decine di milioni di ...