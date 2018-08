: Migranti, la Spagna chiede aiuto.Merkel: Dublino, rivedere il patto - Corriere : Migranti, la Spagna chiede aiuto.Merkel: Dublino, rivedere il patto - SkyTG24 : Migranti, la Spagna chiede aiuto. #Merkel: sistema Dublino non funziona - Linkiesta : Dobbiamo ripartire equamente i #migranti sul territorio europeo, dicono Spagna e Germania. Ma da Roma arriva solo… -

"Le trattative con la Grecia sono andate molto avanti,quelle con l'Italia dureranno un po'. E ovviamente se fosse necessario sarei a disposizione per parlare con il premier". Lo ha detto la cancelliera tedesca in confernza stampaha detto però che "non siamo ancora a questo punto".E,sulle trattative suiche hanno già richiesto asilo in altri Paesi e che la Germania vuole respingere al confine, era stato chiaro che queste siano affidate prima ai ministri degli Interni e in caso di difficoltà a leader degli esecutivi.(Di lunedì 13 agosto 2018)