Migranti | Malta soccorre e accoglie 114 persone a bordo di un gommone

Migranti - PORTI CHIUSI PER NAVE AQUARIUS - SALVINI : "ONG NON IN ITALIA"/ Dopo Malta - anche Spagna nega attracco : AQUARIUS con 141 MIGRANTI a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di SALVINI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

La Marina di Malta salva 114 Migranti e li trasferisce a La Valletta - : I naufraghi sono stati avvistati nelle prime ore del mattino. Erano a bordo di un gommone alla deriva che stava affondando e sono stati tutti soccorsi

La Marina di Malta salva 114 Migranti e li trasferisce a La Valletta : La Marina di Malta salva 114 migranti e li trasferisce a La Valletta I naufraghi sono stati avvistati nelle prime ore del mattino. Erano a bordo di un gommone alla deriva che stava affondando e sono stati tutti soccorsi Parole chiave: ...

Migranti - Salvini : 'Aquarius vada dove vuole - non Italia'. No anche da Malta e Madrid : Il governo spagnolo, al momento, non sembra disposto ad accogliere l'Aquarius. In questo momento "la Spagna non è il porto più sicuro perché non è quello più vicino, secondo quanto stabilisce il ...

Malta salva 114 Migranti alla deriva su gommone/ Ultime notizie - barchino dalla Libia soccorso a Lampedusa : migranti, 114 salvati da Malta su un gommone alla deriva a 53miglia da La Valletta: Ultime notizie, altro barchino con 15 rifugiati soccorso da Guardia Costiera a Lampedusa(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:13:00 GMT)

Malta recupera 114 Migranti : ANSA, - ROMA, 13 AGO - Una motovedetta maltese ha salvato 114 migranti dopo averli trovati alla deriva su una barca che affondava. Lo afferma la Marina di Malta spiegando si trovavano a bordo di un ...

Migranti : anche Malta nega porto a nave Aquarius : anche Malta ha negato un porto alla nave 'Aquarius' delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontieri, Msf,. Quest'ultima lo ha reso noto su Twitter. 'Le autorità marittime di #Malta e #Italia hanno ...

Migranti : anche Malta nega porto a nave "Aquarius" : anche Malta ha negato un porto alla nave "Aquarius" delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontieri (Msf). Quest'ultima lo ha reso noto su Twitter. "Le autorità marittime di #Malta e #Italia hanno informato la nave #Aquarius che non concederanno un luogo sicuro di sbarco alle 141 persone a bordo. Abbiamo appena raggiunto una posizione di standby esattamente tra Malta e l'Italia. Restiamo in attesa ...

Migranti - nave Aquarius non approderà né in Italia né a Malta. Toninelli : “Competenza di Gb” : nave Aquarius ancora in stand by in attesa di ricevere indicazioni per lo sbarco di 141 persone salvate tra giovedì e venerdì. Toninelli: "La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità". Civati: "La situazione è sfuggita di mano".Continua a leggere

Migranti - Amnesty : “Italia - Malta e Ue complici di morti e violenze in Libia. 721 vittime in mare solo tra giugno e luglio” : Ventisette pagine, come atto d’accusa all’Italia e a tutta l’Europa. Colpevole per il numero di persone che continuano a perdere la vita nel Mediterraneo e per quelle che sono state rimandate in Libia, nei centri di detenzione che non sono altro che lager. Nel rapporto ‘Tra il diavolo e il mare blu profondo. I fallimenti dell’Europa su rifugiati e Migranti nel Mediterraneo centrale’ Amnesty International fa il bilancio delle drammatiche ...

Migranti.Amnesty accusa Ue - Italia - Malta : 15.48 "I governi europei colludono con le autorità libiche per fermare rifugiati e migranti in Libia, a dispetto delle orribili violazioni che questi affrontano". E' l'accusa di Amnesty International in un report sui rifugiati. "Nonostante il calo del numero di persone che cerca di attraversare il Mediterraneo,negli ultimi mesi il numero di morti in mare è salito: almeno 721tra giugno-luglio,spiega Amnesty. Punta il dito contro l'Ue e,in ...

Migranti - Amnesty International accusa Italia - Malta ed Europa : collusi con la Libia : Questa nuova politica si rivolge alle navi delle ONG, alle navi mercantili e persino alle navi della marina straniera. Ritardi non necessari nello sbarco costringono le persone che necessitano di ...

Migranti - Amnesty International accusa Italia - Malta e Europa 'Collusi con la Libia' : Amnesty International accusa l'Italia, Malta e l'Europa di essere 'Collusi con i libici' e di usare come 'moneta di scambio le vite dei Migranti'. 'Tra il diavolo e il mare blu profondo. I fallimenti ...

Migranti - Amnesty International accusa Italia - Malta e Europa : "Collusi con la Libia" : In un rapporto di 27 pagine sostiene che fra giugno e luglio sono morte 721 persone in mare e sono più che raddoppiati (da 4.400 a 10mila) gli internati nei centri libici. "L'Ue più preoccupata di tenere le persone fuori piuttosto che salvare vite umane"