Migranti - Aquarius a governi Ue "assegnateci porto sicuro"/ Ultime notizie - Ong "navi non aiutano più barconi" : Aquarius con 141 Migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:08:00 GMT)

Migranti - la Ong Aquarius accusa : 'Manca un porto sicuro - 5 navi hanno ignorato i profughi alla deriva' : Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 Migranti tratti in salvo al largo della Libia dove 'non vengono coordinati i ...

Migranti - la Ong Aquarius accusa : «Manca un porto sicuro - 5 navi hanno ignorato i profughi alla deriva» : Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 Migranti tratti in salvo al largo della Libia dove «non vengono...

Nessuno vuole la Aquarius - Ong : "Ue indichi un luogo sicuro di sbarco per 141 Migranti" : "Gli eventi mostrano che i governi europei non hanno assolutamente la capacità di coordinare un salvataggio", ha dichiarato il coordinatore di Msf a bordo di Aquarius. "Un soccorso non è completo fino a quando non avviene lo sbarco in un luogo sicuro"

Migranti - allarme ong : 'Le navi non soccorrono più i barconi' : Dopo aver salvato 141 Migranti al largo della Libia con la nave Aquarius, Sos Mediterranée e Medici senza frontiere lanciano l'allarme: "Le persone soccorse hanno dichiarato di aver incrociato cinque ...

Salvini : “I 141 Migranti a bordo della Ong Aquarius non vedranno mai un porto italiano” : Matteo Salvini chiude di nuovo i porti alle navi delle Ong: stavolta il 'no' del ministro dell'Interno è rivolto alla Aquarius, l'imbarcazione che negli scorsi giorni ha soccorso nel Mediterraneo 141 migranti. Salvini invia un messaggio ai migranti a bordo dell'Aquarius: "Questa nave non vedrà mai un porto italiano".Continua a leggere

La Spagna accoglie la nave Ong carica di Migranti : La Spagna è il porto europeo preferito delle navi Ong che trasportano migranti . E, infatti, proprio stamattina, nel porto andaluso di Algeciras , il secondo più importante della Spagna dopo Valencia, ...

L'accusa choc dell'Ong all'Italia : "Migranti usati come moneta" : Amnesty International ci definisce "collusi" e considera le politiche del governo italiano, e più segnatamente quelle messe in campo da Matteo Salvini, come "preoccupanti". La chiusura dei porti e gli accordi con la guardia costiera libica sono per la Ong la prova che il Belpaese "usa le vite umane come moneta di scambio". L"ultima accusa contro l"Italia sui migranti è contenuta nel rapporto di Amnesty Internazional intitolato "Tra il diavolo e ...

Migranti - Spagna : “La nave dell’ong Open Arms con 87 persone a bordo può sbarcare nel porto di Algeciras” : La Spagna ha dato il via libera allo sbarco nel porto di Algeciras alla nave dell’ong Open Arms che giovedì scorso ha soccorso 87 Migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà davanti alla Libia. A darne notizia è la stessa ong che su Twitter scrive: “porto assegnato: Algeciras. A 590 miglia nautiche da dove ci troviamo, 3 giorni di traversata in più sperando che ci sia cibo sufficiente per tutti. Le 87 persone salvate ...

Migranti - Open Arms : alla nave ong assegnato il porto di Alcesiras in Spagna : L'imbarcazione era in attesa con 87 persone a bordo. "Ora tre giorni per raggiungere le coste, ai salvati sarà servita una settimana per conoscere l'approdo sicuro"

Ong - Open Arms in attesa di un porto in cui sbarcare 87 Migranti : “Caldo rovente sul ponte” : Dopo tre giorni l'ong spagnola attende ancora indicazioni: a bordo di Open Arms ci sono 87 migranti, tra cui 8 minori.Continua a leggere

Migranti - ong Open Arms salva 87 persone da due giorni alla deriva nel Mediterraneo : Dopo aver effettuato le operazioni di salvataggio Open Arms resterà in zona Sar, "perché viste anche le condizioni del mare non possiamo escludere che vi siano altri gommoni alla deriva", ha spiegato Nicola Fratoianni (LeU), che si trova a bordo della nave dell'ong.Continua a leggere

La ong spagnola Proactiva Open Arms ha detto di avere soccorso 87 Migranti in acque internazionali : La ong spagnola Proactiva Open Arms ha detto che la scorsa notte ha soccorso un’imbarcazione con a bordo 87 migranti, tra cui 8 minori, nel Mediterraneo. Il soccorso, stando a quello riferito da Open Arms, è avvenuto in acque internazionali The post La ong spagnola Proactiva Open Arms ha detto di avere soccorso 87 migranti in acque internazionali appeared first on Il Post.

Migranti - dopo un mese la nave Ong Aquarius torna in mare : La nave Aquarius della ong Sos Mediterranée torna in mare dal porto di Marsiglia dopo una sosta di oltre un mese e il lungo...