Migranti | in luglio gli arrivi calati dell' 83% in Italia | raddoppiati in Spagna I dati

Migranti - Amnesty : “Italia - Malta e Ue complici di morti e violenze in Libia. 721 vittime in mare solo tra giugno e luglio” : Ventisette pagine, come atto d’accusa all’Italia e a tutta l’Europa. Colpevole per il numero di persone che continuano a perdere la vita nel Mediterraneo e per quelle che sono state rimandate in Libia, nei centri di detenzione che non sono altro che lager. Nel rapporto ‘Tra il diavolo e il mare blu profondo. I fallimenti dell’Europa su rifugiati e Migranti nel Mediterraneo centrale’ Amnesty International fa il bilancio delle drammatiche ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 luglio : Migranti : meno morti dell’anno scorso - ma a giugno sono di più : l’analisi A giugno si inverte il trend: meno sbarchi, ma più morti Numeri – Nel 2018 emigrare verso l’Italia è più difficile e anche più pericoloso: finora i numeri assoluti dei decessi erano inferiori rispetto al 2017 , non il mese scorso: 564 vs 529 di Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta. “Prenderò un aereo per una missione sportivo-politica: vado in Russia a vedere la finale dei mondiali e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 luglio : Esclusivo : “I Migranti morti li lasciamo in mare” : Reggio Calabria – I racconti degli sbarcati – La tratta/3 “Così ci sfruttano e ci massacrano boss del deserto e guardie in Libia” Le tariffe dal Sudan alla Cirenaica. Tra i disperati in fuga Mamadou, ex 007 gambiano di Lucio Musolino I ministri della malavita di Marco Travaglio Tanto per ricordarci chi ci ha governati fino al 4 marzo, Luciano Violante replica su Repubblica ai severissimi giudizi della Corte d’assise di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui Migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Migranti - Ong contro la Libia “li fa annegare” (18 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: nuovo orrore nel Mediterraneo. Duro colpo al Clan dei Casamonica. Scongiurato lo sciopero dei controllori di volo. (18 luglio 2018).(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 05:20:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 luglio : Germania - Spagna e Portogallo aiutano sui Migranti : Anche Germania, Spagna e Portogallo aiutano l’Italia ad accogliere i migranti Conte & C. rompono l’isolamento con l’appello ai partner Ue dopo i nuovi arrivi. Ora Dublino vacilla di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta/1. “Salvini dice che governerà per i prossimi 30 anni? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti” (Piero Fassino, deputato Pd, 2.7). Allora mi sa ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini - "Vittoria politica sullo sbarco dei Migranti" (16 luglio) : ULTIME NOTIZIE, 16 luglio 2018: sbarcano i 450 a Pozzallo, Salvini: "Vittoria politica". La Francia conquista il suo secondo titolo Mondiale, Croazia battuta 4-2(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 05:20:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i Migranti - 14 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la traged

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i Migranti (14 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Migranti - caso Diciotti e nuovo barcone. Di Maio contro Ceta (14 luglio) : Ultime notizie di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti, Di Maio contro il Ceta. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. Juventus, annunciata conferenza Ronaldo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Migranti : Fiom - il 16 luglio a Lamezia il ‘Cammino della speranza’ : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – ‘Il Cammino della speranza. Migranti: accoglienza, dignità, lavoro” è il titolo dell’incontro organizzato dalla Fiom che si svolgerà lunedì 16 luglio a Lamezia Terme (Sala Napolitano, via Senatore Arturo Perugini, ore 10). Saranno messe a confronto le esperienze del soccorso, dell’accoglienza e dell’integrazione per discutere sulla situazione dei flussi nel Mediterraneo e in ...

Migranti : Fiom - il 16 luglio a Lamezia il ‘Cammino della speranza’ : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – ‘Il Cammino della speranza. Migranti: accoglienza, dignità, lavoro” è il titolo dell’incontro organizzato dalla Fiom che si svolgerà lunedì 16 luglio a Lamezia Terme (Sala Napolitano, via Senatore Arturo Perugini, ore 10). Saranno messe a confronto le esperienze del soccorso, dell’accoglienza e dell’integrazione per discutere sulla situazione dei flussi nel Mediterraneo e in ...

Migranti : Salvini - Italia tornata centrale in Ue - entro luglio risposte concrete : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Sono al governo da 40 giorni e l’Italia è tornata centrale, alla faccia di chi dice ‘l’Italia è isolata’. Ci ascoltano, ci cercano. Ho fatto precise richieste: oggi ho chiesto, entro fine luglio” vedremo se ci sono “risultati concreti da portare a casa”. Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping. “Ho raccolto una sequela di insulti da sinistra come mai ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : M5S-Lega - scontro sui Migranti nel Governo (11 luglio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, scontro sui migranti. Cr7 ufficialmente alla Juventus. Francia prima finalista ai Mondiali in Russia (11 luglio 2018)(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 05:20:00 GMT)