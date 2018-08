Migranti | il nuovo piano di Berlino Merkel vuole escludere l' Italia

Migranti - nuovo sbarco in Calabria : in 72 su una barca a vela. Aquarius soccorre barchino davanti alla Libia : In una spiaggia del Reggino sono arrivati ancora una volta seguendo la rotta turca: tutti curdi iracheni e afghani, tra loro anche 12 minori e venti donne. Prima operazione della nave di Sos Mediterranée e Msf dopo il ritorno davanti alle coste libiche: soccorsi in 25

Bando da 3 - 5 milioni di euro per gestire il nuovo Cpr per Migranti a Macomer - Sardiniapost.it : Si accorciano i tempi per l'apertura del Centro di permanenza per rimpatri , Cpr, di Macomer , Nuoro, che potrà ospitare sino a 100 migranti che sbarcano direttamente in Sardegna. La Prefettura di ...

Migranti : bloccato nuovo sbarco : ANSA, - CAGLIARI, 7 AGO - Un nuovo tentativo di sbarco di Migranti è stato bloccato dagli uomini del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Cagliari. Ieri pomeriggio un elicottero ...

Foggia - nuovo incidente stradale : 10 braccianti Migranti morti/ Ultime notizie : scontro tra tir e un furgone : Foggia, nuovo incidente stradale: 10 braccianti migranti morti. scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le Ultime notizie sulla nuova strage(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:50:00 GMT)

CAOS LIBIA/ Il nuovo risiko per l'Italia con l'incognita Migranti : Dopo l'incontro Conte-Trump torna interessante per l'Italia lo scenario libico, cui si collegano anche le vicende riguardanti i migranti, come quella della nave Asso 28. AUGUSTO LODOLINI(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 06:08:00 GMT)

Conte : ok Trump nuovo approccio Migranti : 20.38 "Ho illustrato a Trump l'approccio innovativo sul tema dei migranti", un approccio che "Trump sta apprezzando". Così il premier Conte dopo l'incontro con il presidente Usa alla Casa Bianca. Nel corso della conferenza stampa congiunta,Conte sottolinea di aver espresso soddifazione per l'intesa Usa-Ue: "Fondamentale avere un rapporto commerciale più equo".E c'è"accordo sulla necessità di diversificare le fonti energetiche". "Fondamentale ...

Migranti : nuovo sbarco nel sud Sardegna : ANSA, - IGLESIAS, 27 LUG - nuovo sbarco di Migranti nel sud Sardegna. Intorno alle 11 un barchino lungo sei metri, con a bordo sette algerini - tra i quali una donna e una bambina - è stato ...

Missione Sophia - Moavero : “Porti aperti ai Migranti fino alla modifica”/ Salvini - nuovo attacco a Open Arms : migranti, Moavero: “Porti in Italia aperti”. Il ministro degli esteri ha parlato da Berlino sulla questione immigrazione, precisando: “fino alla modifica Missione Sophia"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Ong - Salvini : "Open Arms verso Sicilia - altra provocazione"/ Ultime notizie Migranti : nuovo 'caso' dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: 'Ong verso la Sicilia, altra provocazione' dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e Ue.

Migranti : nuovo controverso caso. Ong spagnola : 'madre e figlio lasciati affogare da Libia' : ... puibblicando le foto dei resti di un gommone e la notizia della morte di una donna e un bambino e accusando 'i libici li hanno lasciati annegare, un effetto della politica del governo italiano' -

Migranti - due navi ong Open Arms di nuovo in rotta verso Libia : La nave Open Arms dell'ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. E' quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L'imbarcazione ...

I 450 Migranti nuovo barcone si sono lanciati in mare - salvati : Roma, 14 lug., askanews, - Si sono lanciati in mare alla vista delle 3 motovedette della Guardia Costiera e a quella della Guardia di Finanza che pattugliavano la zona i 450 migranti del barcone ...

