Migranti | De Magistris | ' Aquarius venga a Napoli | pronti ad accoglierla'

Aquarius con 141 Migranti - stop di Salvini : «Mai in Italia» Ma De Magistris è pronto ad accoglierli a Napoli Video : Toninelli: «La nave batte bandiera di Gibilterra, il Regno Unito si assuma la responsabilità». E Madrid frena Barcellona: «La Spagna non è il porto più sicuro»

Migranti - De Magistris : “Salvini e governi precedenti hanno già commesso dei reati. Spero magistrati li accertino” : “Bisogna capire cosa è accaduto pochi giorni fa sulla nave italiana che ha portato i rifugiati nel porto libico. Secondo me sono stati commessi dei reati”. A dirlo è stato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris a margine dell’incontro al quale ha partecipato ieri sera a Riace assieme al sindaco di Barcellona Ada Colau. Il riferimento è al comportamento del governo sul tema dei Migranti: “Io ho fatto il magistrato per tanti anni e secondo me ...

Migranti - De Magistris : 'Non c'è nessuna invasione - far morire le persone è un crimine' - : Sì a leggi ordinarie e poteri ordinari, purché si gestisca e si governi con le mani pulite, in modo onesto e non pensando alla politica che occupa la sanità invece di farla funzionare bene, nell'...

Un asse De Magistris-Kyenge : "I Migranti sbarchino a Roma" : Un'alleanza insolita , ma non troppo, . Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'eurodeputata Cécile Kyenge lanciano, ai microfoni di Radio Rock 106.6, un appello al sindaco di Roma Virginia Raggi ...

Migranti : De Magistris a Raggi - apri il porto di Ostia : "Ciao Virginia, apri anche tu il porto di Ostia. Per rimanere umani, non è un fatto politico". E' l'appello lanciato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris alla prima cittadina di Roma dal microfono ...

Migranti - Salvini chiude i porti | Malta : "Leggi violate" |De Magistris : "La nave a Napoli" : Dopo il no di Salvini a unapprodo italiano, la questione dei 629 profughi della nave è stata al centro del vertice digoverno a Palazzo Chigi. Il premier Conte ha chiamato il collegamaltese Muscat, che "non ha assicurato il soccorso umanitario".Il governo ha disposto l'invio di due motovedette con a bordodei medici

Migranti - Salvini chiude i porti | Malta : "Non spetta a noi" |De Magistris : "La nave a Napoli" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro

Porti chiusi - Luigi De Magistris : 'Napoli pronta ad accogliere nave coi Migranti' : Un effetto, di sicuro, la decisione di Matteo Salvini di chiudere i Porti alla nave ong carica di migranti , l'ha ottenuto; far impazzire la sinistra. E così, se Laura Boldrini dice che il leader ...

De Magistris sfida Salvini : "Il porto di Napoli pronto ad accogliere i Migranti" : 'Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, ...

Migranti - De Magistris : 'Nave Aquarius venga a Napoli' : "Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, ...

De Magistris sfida Salvini : "Il porto di Napoli pronto ?ad accogliere i Migranti" : "Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi, per salvare vite umane". Lo scrive su twitter il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Che lancia la sua personale battaglia a Matteo Salvini nella giornata in cui il ministro dell'Interno ha ingaggiato un braccio di ferro con Malta in ...