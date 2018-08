Migranti : anche Malta nega porto a nave "Aquarius" : anche Malta ha negato un porto alla nave "Aquarius" delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontieri (Msf). Quest'ultima lo ha reso noto su Twitter. "Le autorità marittime di #Malta e #Italia hanno informato la nave #Aquarius che non concederanno un luogo sicuro di sbarco alle 141 persone a bordo. Abbiamo appena raggiunto una posizione di standby esattamente tra Malta e l'Italia. Restiamo in attesa ...

«I Migranti protestano - vogliono Sky» : la bufala sul web - e ci casca anche Salvini : Da mesi, se non da anni, sono tantissime le bufale che circolano sui social network e che riguardano i migranti: così numerose da non fare nemmeno più notizia, se non per l'inspiegabile facilità con ...

Migranti - Sanchez e Merkel per equa distribuzione delle quote : Un approccio condiviso sui Migranti con una "equa distribuzione" delle quote. E' quanto emerso dall'incontro tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il premier spagnolo Pedro Sanchez. I due, che si ...

'Verso Nikà' - anche l'arte scende in campo per i diritti dei Migranti : Questo per sottolineare che la migrazione ci appartiene e che oggi siamo tutti cittadini del mondo. Da molto tempo lei vive a Pantelleria, isola da sempre al centro del fenomeno migratorio. Come è ...

Marcinelle - Di Maio : "Non bisogna emigrare"/ Governo - ira Lega per parole Moavero : "anche noi Migranti" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Il Ministro Moavero a Marcinelle : 'Anche gli italiani furono Migranti' : Il Ministro degli esteri italiano Enzo Moavero Milanesi ha presenziato ieri alla cerimonia per ricordare la tragedia di Marcinelle, in cui perirono, a causa di un incidente in miniera, 262 lavoratori, tra i quali vi erano oltre 130 minatori italiani, che erano emigrati in Belgio in cerca di lavoro e di una vita più soddisfacente. Moavero ha approfittato dell'occasione fornita dalle celebrazioni del disastro di Marcinelle per paragonare la ...

Pistoia - nel centro che ospita i Migranti. “Qui spari - insulti e minacce di morte - siamo isolati. Salvini? Colpe anche Minniti” : Babukar Ndolo, Musa Keita e Ibrahim Makalow vengono dal Gambia e fanno parte del centinaio di migranti ospitati nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) della parrocchia di Vicofaro a Pistoia. Hanno compiuto viaggi durati anni, sono stati detenuti e torturati nelle carceri libiche. Adesso studiano e sono impegnati nei progetti di formazione e di lavoro, come la pizzeria che apre ogni sabato sera, la sartoria e l’orto biologico. A una ...

Moavero : “Anche noi fummo Migranti - ricordiamocelo quando arrivano in Italia” Fdi : “Paragone improprio e offensivo” : “Siamo stati una nazione di emigranti, siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro” e bisogna ricordarlo “quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all’estero. Parole cui ha reagito Fratelli d’Italia: “Gli Italiani che emigrarono hanno portato lavoro e qualità e chi ci ha ospitato ...

