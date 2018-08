Migranti | altri 100 arrivi a Lampedusa La Tunisia ferma 9 jihadisti diretti in Italia

Aquarius con 141 Migranti - stop di Salvini : «Mai in Italia» No anche di Spagna e Malta Altri 109 a Lampedusa Video : Toninelli: «La nave batte bandiera di Gibilterra, il Regno Unito si assuma la responsabilità». E Madrid frena Barcellona: «La Spagna non è il porto più sicuro»

Migranti dalla Turchia su una barca a vela. Altri arrivi in Sicilia. Davanti alla Libia salvataggi dalla Aquarius : In Calabria sono arrivate 72 persone di origine curda, irachena e afghana. La nave Aquarius, tornata attiva nel mediterraneo, soccorre 141 persone, Davanti alle coste libiche. Ma Salvini avverte : '...

Moavero contro Salvini : 'Siamo stati eMigranti - ricordiamocelo quando altri arrivano in Europa' : 'Siamo stati, fino ai primi anni Sessanta del Ventesimo secolo, appena ieri, una nazione di emigranti nel mondo' ha sottolineato Moavero. 'Anche in Europa siamo andati stranieri, in paesi stranieri, ...

Migranti - Trump a Conte : “Un lavoro fantastico. Altri Paesi Ue prendano esempio da vostra gestione dei confini” : D’accordo con il lavoro dell’Italia sull’immigrazione. Un modus operandi, in particolare quello sui confini, che l’Europa dovrebbe prendere ad esempio. Donald Trump ha accolto il premier Giuseppe Conte alla Casa Bianca lodando il “lavoro fantastico” che secondo il presidente degli Stati Uniti sta portando avanti. In particolare, il tycoon si è detto “molto d’accordo con quello che state facendo ...

Il candidato leghista in pole per l'Istat : "In Italia non c'è posto per altri Migranti" : "Mi ha chiamato il ministro della Funzione pubblica, ho dato la mia disponibilità e ci siamo incontrati". Adesso Gian Carlo Blangiardo, 70enne ordinario di Demografia a Milano Bicocca, collaboratore di Ismu, Censis e Conferenza episcopale, in pole position per succedere a Giorgio Alleva alla guida dell'Istat, sta tornando in treno sul Lago Maggiore e aspetta ("con grande serenità") quello che decideranno le istituzioni. "È molto probabile che mi ...

Migranti - Di Maio : “Non mi faccio fare la morale da altri Paesi e da altri partiti. Dobbiamo riguadagnare rispetto” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante il comizio a Pozzallo è tornato sul tema dei Migranti rivendicando la linea intrapresa dal governo: “Ci siamo fatti sentire in Europa, Dobbiamo riguadagnarci il rispetto, perché il governo passato è rimasto solo a gestire questa situazione in cambio di qualche mancetta elettorale” L'articolo Migranti, Di Maio: “Non mi ...

«Non abbracciare gli altri bambini». Le regole per i Migranti separati dai genitori : «Non toccare tuo fratello». Leticia voleva solo abbracciarlo, farlo sentire a casa. Anche se così non era. Leticia, 12 anni, è originaria del Guatemala ed è stata separata dai suoi genitori lo scorso maggio mentre cercavano di attraversare il confine americano. In questi mesi all’interno di un centro di detenzione per minori in Texas, ha dovuto imparare tutte le regole che scandiscono le giornate dei bambini separati dalle loro famiglie. E ...

Roma autorizza lo sbarco dei Migranti a Pozzallo. Altri sì all’Italia ma Visegrad spacca l’Ue : Il ministro dell’Interno ha autorizzato lo sbarco di tutti e 451 migranti delle due navi in rada davanti a Pozzallo. La svolta è arrivata ieri notte, dopo che che l’Europa ha risposto in maniera positiva alle sollecitazioni del nostro presidente del consiglio. I tanti «sì» incassati, dimostrano l’importanza della linea della mediazione politica avv...

Migranti - Conte scrive agli altri Paesi : “Serve segnale inequivocabile di condivisione della responsabilità” : Il Premier Giuseppe Conte ha scritto una lettera al Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker, al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e ai suoi colleghi capi di Stato e di Governo degli altri 27 Paesi UE per chiedere “un segnale inequivocabile di condivisione della responsabilità nella gestione del fenomeno migratorio e di considerare la possibilità di accogliere in un porto e/o di prendere in carico parte delle circa 450 ...

Altri 50 Migranti andranno in Germania - ma il premier maltese si arrabbia con Conte : Dopo Francia e Malta, anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 migranti recuperati al largo di Lampedusa , 8, i più gravi, sono già stati sbarcati, e a bordo da sabato ...

Migranti - la Germania ne prenderà altri 50. Conte : «La solidarietà Ue diventa realtà». Ma Praga lo attacca : La Protector e il pattugliatore Monte Sperone, che sabato hanno soccorso un barcone con 450 Migranti vicino all’isola di Linosa, sono a largo di Pozzallo in attesa che sia ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco. Soddisfazione del governo italiano per la decisione di Berlino

Migranti - Conte scrive agli altri Paesi : “Serve condivisione della responsabilità” : Il Premier Giuseppe Conte ha scritto una lettera al Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker, al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e ai suoi colleghi capi di Stato e di Governo degli altri 27 Paesi UE per chiedere “un segnale inequivocabile di condivisione della responsabilità nella gestione del fenomeno migratorio e di considerare la possibilità di accogliere in un porto e/o di prendere in carico parte delle circa 450 ...

Il governo deve decidere dove far sbarcare altri 442 Migranti : Sono su due navi, una della Guardia di Finanza e una che opera per Frontex: Salvini non vuole che siano portati in Italia The post Il governo deve decidere dove far sbarcare altri 442 migranti appeared first on Il Post.

Migranti - altri 20 avvisi di garanzia per Juventa - Msf e Save the Children : “Atto dovuto per accertamenti su telefoni” : Venti avvisi di garanzia ai componenti dell’equipaggio della nave Juventa, allo staff di Medici Senza Frontiere e a quello di Save the Children. A notificarli, la Procura di Trapani, che poco meno di un anno fece sequestrare l’imbarcazione dell’Ong tedesca, la Jugend Rettet. Il contesto delle informazioni di garanzia – necessari perché gli investigatori devono compiere accertamenti tecnici irripetibili su alcune utenze ...