Migranti | altra protesta | Siamo stufi di vivere in questo hotel di m

Migranti - storia di Cara : dalle torture in Libia alle cucina per i poveri di Pistoia. “Qui un’altra famiglia” : Si chiama Kone Karamogo, ma lo chiamano tutti Cara. Un soprannome che racchiude la storia di resilienza di questo giovane di 27 anni, originario della Costa D’Avorio e cuoco della mensa del Circolo Arci Bugiani di Pistoia. Ama cucinare la pasta e fagioli, la lasagna ma anche i piatti del suo paese come l’Attiéké e parla con accento toscano. Partito da Abidjan, dopo un viaggio durato più di un anno attraverso Mali e Algeria è arrivato ...

Migranti - Sala : “Troppi sindaci leghisti si girano dall’altra parte - Salvini li convinca. Il carico non può essere solo nostro” : A margine della Cerimonia di deposizione delle corone in ricordo della strage di via Palestro, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha commentato la proposta del Ministro Matteo Salvini di riaprire il centro di detenzione di via Corelli: “Trovo profondamente sbagliato che il ministro proponga un’azione del genere e non stia facendo niente oggi per spingere i sindaci del suo partito, che non accolgono Migranti, a cambiare ...

Migranti - Arci : “La delibera di Salvini è una follia - produrrà altra illegalità” : Arci è intervenuta sulla delibera per il contenimento della spesa per i richiedenti asilo, emanata dal ministro degli Interni Matteo Salvini: "Obbligare le persone a non far nulla per lunghi periodi, vuol dire infierire sullo stato di precarietà, sfiducia e vulnerabilità che spesso accompagna le condizioni di chi chiede asilo".Continua a leggere

Ong - Salvini : "Open Arms verso Sicilia - altra provocazione"/ Ultime notizie Migranti : nuovo 'caso' dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: 'Ong verso la Sicilia, altra provocazione' dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e Ue.

Ong - Salvini : “Open Arms verso Sicilia - altra provocazione”/ Ultime notizie Migranti : nuovo ‘caso’ dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: "Ong verso la Sicilia, altra provocazione" dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e l'Ue, il caso politico continua(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Un'altra nave con 40 Migranti vaga nel Mediterraneo. La Tunisia non dà l'ok perché non vuole essere "porto sicuro" : Dopo aver detto "no" ad hotspot europei sul proprio territorio nazionale, da Tunisi arriva un altro "no" pesante, per le implicazioni diplomatiche e, soprattutto, per le ricadute umanitarie: non vogliamo diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei, su cui scaricare una moltitudine di disperati che gli Europei rifiutano di far attraccare. C'è questo dietro la vicenda di una nave tunisina di una compagnia del gas, la ...

Migranti - un'altra nave vaga nel Mediterraneo : a bordo 40 profughi - anche due donne incinte : un'altra nave con Migranti salvati in mare vaga da giorni nel Mediterraneo senza trovare un approdo. La denuncia arriva da InfoMigrants , il portale francese che da marzo segue le rotte dei profughi. ...

Migranti : un'altra nave con 40 senza approdo. E Open Arms vira verso Spagna - 'dopo parole Salvini' : L'Italia aveva offerto un porto ma la ong spagnola ha rifiutato. Intanto, da 5 giorni, naviga una cargo tunisina che ha raccolto extracomunitari alla deriva. Ma Malta, Tunisia e Italia rifiutano l'...

Migranti - un'altra nave vaga nel Mediterraneo : a bordo 40 profughi : un'altra nave con Migranti salvati in mare vaga da giorni nel Mediterraneo senza trovare un approdo. La denuncia arriva da InfoMigrants, il portale europeo che da marzo segue le rotte dei profughi. L'...

Migranti - un'altra nave vaga nel Mediterraneo : a bordo 40 profughi : La Sarost 5 è ormeggiata al largo delle coste tunisine: secondo InfoMigrants Tunisia, Malta e Italia avrebbero rifiutato l'approdo. "A bordo un uomo ferito e una donna incinta, cibo e acqua stanno finendo"

Migranti - un’ altra sconfitta (davvero bruciante) per Matteo Salvini : Non si placano le polemiche intorno all’ennesimo caso Migranti, con gli italiani al solito molto divisi sui social riguardo il da farsi e lo scontro politico che si fa puntualmente molto aspro. Stavolta oggetto della contesa è stato un barcone con a bordo 450 persone che era partito dalla Libia e intorno al quale il nostro paese si è scontrato con Malta, alla quale era stata chiesta una repentina assunzione di responsabilità. La ...

Nuovo scontro con Malta. Salvini blocca un'altra nave con i Migranti : In Italia Nuovo scontro tra Italia e Malta sul soccorso ai migranti. “Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare”, ha scritto sui social network Matteo Salvini, a proposito dell’imbarcazione con 45

Migranti - un'altra nave verso l'Italia Salvini : «A bordo 450 clandestini non approderà - abbiamo già dato» : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. abbiamo già dato, ci siamo capiti?'.

L'altra rotta dei Migranti - dalla Turchia in barca a vela per 5.000 euro a testa : Ieri l'ultimo sbarco di 69 pachistani. Il traffico gestito da scafisti lettoni, ucraini e georgiani riguarda un'immigrazione "di lusso" rispetto a quella proveniente dalla Libia. E così arrivano in Italia da 3.500 a 5mila persone all'anno