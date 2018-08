Microsoft inaugura Skype Ideas | la nuova piattaforma feedback basata su UserVoice

surface-phone

(Di lunedì 13 agosto 2018) Peter Skillman, il direttore design die Outlook, ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter unatargatae dedicata aidegli utenti. Dopo Windowsutilizzato principalmente dagli Insider e Xboxpresentato recentemente, ecco che ora arriva il turno diche, stando a quanto descritto, è un nuovo sito web rivisitato che pur continuando a mantenere il supporto aè stato migliorato sotto molti aspetti: l’interfaccia è adesso più chiara e lineare, sono stati introdotti nuovi menu rapidi, sono stati modificati gli algoritmi e, inoltre, la pubblicazione diè stato reso ancora più facile e veloce. Share. Vote. Discuss! We're excited to share our newsite where you can share feature. Yourand opinions will help shape the future ofCheck it out: (link: ...