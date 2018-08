Microsoft | Hololens in sala operatoria

HoloLens : Microsoft deposita un brevetto per espandere il campo visivo : Microsoft sembra essere davvero pronta a risolvere, anche se non proprio del tutto, la problematica degli HoloLens – e in generale di tutti i visori di realtà mista – relativa alla scarsa ampiezza del campo visivo (FOV) che si avvicina a quella di classica casetta postale. A confermare le intenzioni della compagnia c’è un recente brevetto deposita to nel mese di aprile del 2016 e reso pubblico il 19 luglio di quest’anno. ...

Microsoft è al lavoro su un nuovo HoloLens? : Dopo aver cancellato in via ufficiale lo sviluppo di HoloLens 2, sembra che Microsoft sia tornata al lavoro su un nuovo visore per la realtà aumentata, che stando a quanto appare in un brevetto avrebbe un campo visivo significativamente maggiore alla prima versione di HoloLens.Come segnala IGN, l'utente Twitter WalkingCat avrebbe scovato un nuovo brevetto depositato dalla compagnia, che proverebbe come il campo visivo del nuovo dispositivo sarà ...