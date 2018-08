Michelle Hunziker | Senza veli di Ferragosto Foto | paparazzata in Liguria | il fuoriprogramma

Michelle Hunziker - beccata in topless in Liguria : Michelle Hunziker negli obiettivi delle fotocamere dei paparazzi. La svizzera della televisione italiana è stata ripresa dall'occhio delle macchine durante una seduta di massaggi in un centro benessere a Varigotti, rinomata località turistica in provincia di Savona.A pubblicare il servizio fotografico il settimanale DiTutto, che ha diffuso le immagini della showgirl intenta a sollevare un telo che la avvolgeva durante una seduta di ...

Michelle Hunziker come 20 anni fa. E lo scatto scatena la rete : Michelle Hunziker è più in forma che mai e se qualcuno non se ne fosse accorto, la conduttrice lo dimostra alla perfezione.come? Pubblicando sul suo profilo di Instagram uno scatto che ha infiammato la rete. Michelle Hunziker, infatti, si è fotta fotografare con lo stesso costume e nella stessa posizione di 20 anni fa. E il risulatato è veramente incredibile. "Questo costume me l"aveva regalato il mitico Frank 20 anni fa - scrivela la ...

Michelle Hunziker - splendida mamma chioccia con le figlie Sole e Celeste e a settembre ESCLUSIVO : Posso solo dire che mi occuperò ulteriormente del mondo delle donne e dei bambini… Non vedo l'ora'. Cristina Rogledi

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano?/ Michelle Hunziker insegna : anche lei sposa a 21 anni : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano? La giovane potrebbe seguire le orme di Michelle Hunziker e sposarsi a 21 anni proprio come la madre. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:03:00 GMT)