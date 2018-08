Mi preoccupano i suicidi | bisogna stare più vicino ai nostri militari Servono

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) Itra isono un fenomeno che "preoccupa" e che non va strumentalizzato. "Occorre lavorare duramente perpiùaie alle loro famiglie, iniziando a incrementare il lavoro degli psicologi al fianco deisoldati". A dirlo, secondo quanto riporta il Messaggero, è il ministro della Difesa Elisabetta Trenta."La maggior parte deisoldati proviene dal Sud e gran parte delle nostre caserme sono al Nord. Ma il nemico non viene più dalle Alpi, oggi le dinamiche sono più complesse e dobbiamo riadattare lo strumento della Difesa alle nuove minacce e ai nuovi sviluppi", osserva Trenta, secondo cui "la strada è lunga ma occorre intraprenderla se vogliamo davvero cambiare le cose".Obiettivo è il riordino delle caserme, "che passa prima per un accurato monitoraggio", e dunque favorire "i ricongiungimenti ...