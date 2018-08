Meteo | il caldo dà una tregua | piogge al nord | da domani anche al centro sud

Meteo - arrivederci caldo e sole : in arrivo il ciclone di Ferragosto : Il bel tempo ha i giorni contati, ancora qualche giorno di sole e caldo prima dell'arrivo del ciclone di Ferragosto, che porterà pioggia, instabilità e un deciso abbassamento delle temperature a ridosso di Ferragosto. Le Regioni più colpite saranno quelle settentrionali, ma il maltempo interesserà anche il Centro e il Sud.Continua a leggere

Meteo : weekend di sole e caldo - specie al Centro-sud. Ma da inizio settimana torna la pioggia : Tempo più variabile al Nord, dove farà anche meno caldi dei giorni scorsi, con qualche temporale sui rilievi. Tra lunedì e martedì peggiora anche al centro, con precipitazioni diffuse. Poi, il miglioramento a Ferragosto.Continua a leggere

Previsioni Meteo - veloce ritorno del caldo sull’Europa dalla Penisola Iberica alla Polonia : 38°C in Spagna : L’Europa occidentale farebbe bene a non abituarsi troppo all’idea di condizioni Meteo piacevoli. Dopo l’arrivo dell’aria più fredda, il caldo sta per fare il suo ritorno. Risalirà dalla Penisola Iberica oggi, sabato 11 agosto, per diffondersi in Francia domani e poi in Germania e Polonia nella giornata di lunedì. I residenti dovranno ancora una volta affidarsi ai ventilatori per non sentire troppo caldo. Le temperature torneranno intorno ai 38°C ...

Il Meteo variabile (ma caldo) che ci accompagnerà fino a Ferragosto : È in altalena il meteo nei giorni che precedono il Ferragosto con sole e pioggia che si alternano, ma senza mai un vero addio, solo un arrivederci, al caldo secondo le previsioni dei meteorologi. Se la prima perturbazioni di agosto è arrivata fra giovedì e venerdì in particolare al Nord, la seconda arriverà lunedì 13 e lascerà le regioni settentrionali solo nella giornata dell’Assunta. SABATO 11 Ci sono temporali al Nord, sulle Alpi soprattutto, ...

Meteo - Ferragosto bagnato. Ma il caldo resta : Si avvicina Ferragosto e qualche fortunato si può fare il week end un po' più lungo o magari prolungare di un giorno le vacanze. Ma come sarà il Meteo in questi giorni? Ce lo dice il servizio Meteorologico dell'aeronautica militare. Inanzitutto si parte con una domenica all'insegna del maltempo su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia con temporali, localmente anche intensi, già durante le prime ore del giorno. Le precipitazioni nel pomeriggio si ...

Meteo Ferragosto 2018 - arriva la pioggia ma il caldo non finisce : E’ arrivata la prima perturbazione di agosto, all’inizio della settimana prossima ce ne sarà una seconda che dovrebbe influire sul Meteo del 15 agosto

Meteo - nel weekend ancora caldo ma è in agguato il ciclone di Ferragosto : Dopo la perturbazione che ha colpito i nord del Paese e che farà sentire i suoi effetti anche venerdì, nelle giornate di sabato e domenica il sole tornerà a splendere su tutta la Penisola, a parte i soliti temporali improvvisi a livello locale. In agguato però c'è la prima vera grane perturbazione di agosto che con l'inizio della prossima settimana potrebbe mutare radicalmente le condizioni Meteo.Continua a leggere

Allerta Meteo - violento shock termico in Europa : ecco la squall-line che spazza via il super caldo - colpirà anche l’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

Meteo WEEKEND - Sole e caldo prevalente ma anche qualche TEMPORALE al Nord : Roma - METEO WEEKEND - La situazione METEOrologica nel corso del WEEKEND che precede il Ferragosto sarà caratterizzata da un campo di pressioni medio-alte che abbraccerà gran parte del Mediterraneo e dell'Italia. Ne conseguirà, un tempo tutto sommato buono su gran parte delle nostre regioni, seppur risentiremo di qualche nota instabile legata al fronte che transiterà venerdì sull'Europa centrale e rischio di ...

Allerta Meteo Firenze : temporali dalle 12 alle 21 - mentre permane l’allerta caldo : Prosegue l’allerta rossa per il caldo a Firenze, in vigore fino a domani. Per oggi però, dalle 12 alle 21, la protezione civile del capoluogo toscano ha anche emanato un codice giallo per possibili temporali forti, con conseguente rischio idrogeologico/idraulico per i corsi d’acqua secondari, in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Firenze e provincia nel tardo pomeriggio di ieri sono state già interessate da un forte temporale, con ...

Meteo : il caldo continua - ma grandine e temporali sono in agguato : Giornata da bollino rosso in 12 città italiane, ma secondo le previsioni è in arrivo una violenta ondata di precipitazioni...

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge : Meteo, allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Meteo - torna l'allerta caldo : 12 città con il bollino rosso C'è anche Roma : Sale l'allerta caldo e aumenta il numero di centri urbani contrassegnati con il 'bollino rossò, con cui il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica il massimo livello di ...