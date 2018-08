Messaggi WhatsApp modificabili dopo l’invio per una falla e altri rischi | ultima ricerca

“Ecco come modificano i Messaggi”. WhatsApp - è allarme sicurezza : Una delle novità più attese da parte di tutti gli utenti, ormai numerosissimi, che ogni giorno ricorrono a WhatsApp per comunicare con amici e parenti, scambiarsi contenuti multimediali ed effettuare chiamate. L’ultima introduzione della popolare app di messaggistica è arrivata proprio in queste ore ed è nata sulla falsariga di quanto visto in passato con Skype: ecco infatti le videochiamate di gruppo. Per ora, però, saranno limitate a un ...

Messaggi di Whatsapp alterati? Di cosa si tratta esattamente : Whatsapp continua a essere una delle app di Messaggistica più esaminate e sondate dei ricercatori di sicurezza. L’ultima novità riguarda la scoperta di un metodo per manipolare Messaggi precedentemente inviati da qualcuno. Un sistema che potrebbe essere usato da truffatori per ingannare o intorbidare chat di gruppo, anche se allo stato attuale non risulta sia stato mai utilizzato. Inoltre, deve essere chiarito subito che non ...

Falla su WhatsApp - i Messaggi già inviati possono essere modificati da chi risponde : (Photo illustration by Justin Sullivan/Getty Images) In piena epoca fake news non sono solo Facebook e Twitter a farsi potenziali veicoli di disinformazione e notizie potenzialmente false. In queste ore anche la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp si è mostrata scoperta nei confronti di un attacco malevolo battezzato FakesApp e individuato dagli israeliani esperti in cybersecurity di Check Point Software Technologies, che sono ...

WhatsApp - gli esperti segnalano una falla : "È possibile manipolare i Messaggi inviati" : L'allarme arriva da Checkpoint, società israeliana di sicurezza informatica. L'app di messaggistica: "Stiamo valutando il caso, ma non c'è nessun problema per la crittografia"

WhatsApp Desktop si aggiorna : limitato l’inoltro dei Messaggi : Durante la giornata di oggi, WhatsApp Desktop per Windows 10 ha ricevuto un aggiornamento che introduce una limitazione per l’inoltro dei messaggi. WhatsApp è stata concepita per essere un’app di messaggistica sicura e privata e per questo è stato limitato l’inoltro dei messaggi. Così facendo diminuirà la circolazione di messaggi contenenti fake news, catene e verrà preservata l’intimità nelle conversazioni. Changelog Un ...

Il Sassuolo sbarca su WhatsApp : le news per i tifosi arrivano via Messaggio : Le notizie per i tifosi del Sassuolo arriveranno anche via WhatsApp: lanciato un nuovo servizio digitale per i propri supporter. L'articolo Il Sassuolo sbarca su WhatsApp: le news per i tifosi arrivano via messaggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

BNL : la nuova truffa che svuota i conti correnti attraverso un Messaggio su WhatsApp : I truffatori degli ultimi tempi, si stanno avvalendo sempre di più di mezzi tecnologici per effettuare i loro illeciti. Diverse sono le truffe che nel corso degli anni si sono suste attraverso dei semplici messaggi, ma dopo l'avvento di WhatsApp queste sono aumentate ancora di più grazie alla facilita' con cui un messaggio può essere inoltrato da un utente ad un altro in velocita'. La famosa piattaforma di messaggistica infatti, è spesso mira di ...