Melissa Satta | relax e massaggio | le sue forme sono fantasmagoriche FOTO ...

LA REUNION DELLE VELINE/ Foto - Thais Wiggers - Elena Barolo - Melissa Satta e Giorgia Palmas insieme in Sardegna : Le Spice Girls? Gli Oasis? No, le VELINE! In Sardegna la prima (documentata) baby REUNION di quattro ex protagoniste del bancone di Striscia la Notizia. Ecco gli scatti in riva al mare(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:37:00 GMT)

Porto Cervo da bollino rosso - il ritorno delle ‘Veline” : Melissa Satta - Giorgia Palmas - Thais Wiggers ed Elena Barolo - vacanze con… incidente sexy [FOTO e VIDEO] : Estate sempre più bollente, in attesa dei nuovi impegni i vip si rilassano in vacanza, in particolar modo nelle ultime ore i social si sono infiammati per una foto pubblicata da Melissa Satta. La moglie del calciatore Boateng si trova a Porto Cervo ed in bella compagnia. “Amiche belle ne abbiamo? Summit di un certo spessore” cinguetta Giorgia Palmas postando una foto che la ritrae in bikini proprio con Melissa Satta, Thais Wiggers ed ...

Porto Cervo da bollino rosso - il ritorno delle ‘Veline” : Melissa Satta - Giorgia Palmas Thais Wiggers ed Elena Barolo - vacanze con… incidente sexy [FOTO e VIDEO] : Estate sempre più bollente, in attesa dei nuovi impegni i vip si rilassano in vacanza, in particolar modo nelle ultime ore i social si sono infiammati per una foto pubblicata da Melissa Satta. La moglie del calciatore Boateng si trova a Porto Cervo ed in bella compagnia. “Amiche belle ne abbiamo? Summit di un certo spessore” cinguetta Giorgia Palmas postando una foto che la ritrae in bikini proprio con Melissa Satta, Thais Wiggers ed ...

Estate bollente per Melissa Satta : le ultime FOTO in bikini della fidanzata di Boateng mandano in estasi i fan [GALLERY] : 1/17 ...

FURORE/ Anticipazioni e ospiti 31 luglio : Giorgia Palmas - Melissa Satta - Flavio Montrucchio e Aldo Montano : FURORE torna in onda oggi, martedì 31 luglio, in prima serata su Raidue con Alessandro Gassmann, Gigi e Ross. Giorgia Palmas, Melissa Satta, Flavio Montrucchio e Aldo Montano tra gli ospiti.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:01:00 GMT)

Pancino sospetto per Melissa Satta - l'ex velina rompe il silenzio : Ha scatenato curiosità un "Pancino sospetto" di Melissa Satta. L'ex velina è stata immortalata dal settimanale Spy con un ventre più...

Melissa Satta aspetta un altro figlio? Lei ammette : ‘È nei progetti’ : Melissa Satta è incinta? “Un altro figlio è nei progetti ma al momento no“, dice lei. Eppure dei segnali che possano far pensare a una nuova gravidanza dell’ex velina mora ci sono: alcune foto pubblicate sul numero di Spy in edicola dal 13 luglio in cui lei mostra un pancino sospetto, il ritorno professionale nel Belpaese del marito Kevin-Prince (sposato due anni fa, nel 2016) e, appunto, la voglia della famiglia di allargarsi. ...

Melissa Satta - super sexy al mare con le amiche in Sardegna : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati a casa. Lei, infatti, si sta godendo l'estate nella sua splendida terra, la Sardegna. Lui, invece, potrà finalmente tornare a giocare nel nostro campionato, dopo essersi accordato col Sassuolo.--La coppia 'Satteng', quindi, è pronta a tornare in pianta stabile nel paese che ha permesso di far sbocciare l'amore. Mentre Kevin Prince si allena per la nuova stagione, Melissa si gode il mare con le ...

Melissa Satta - oh-oh. Sirenetta perfetta e super sexy a Ibiza - ma non da dietro. Sì - anche lei : Conclusa la stagione a TikiTaka, la trasmissione sportiva condotta da Pierluigi Pardo dove è ospite fissa, per Melissa Satta è tempo di mare, sole e famiglia. La ex Velina mora, in vacanza a Ibiza con la sua famiglia, è una delle prime sirenette dell’estate 2018. Che Melissa abbia un fisico da urlo è evidente anche da vestita, quindi in bikini, ovviamente striminzito, tutta la sua bellezza è sotto la luce del sole (cocente). ...

Melissa Satta supersexy a Ibiza col suo Kevin Prince Boateng e il piccolo Maddox Guarda : Melissa Satta più sexy che mai a Ibiza, dove si sta rilassando in compagnia di Kevin Prince Boateng e del loro bimbo, il piccolo Maddox. La showgirl, insieme al marito, prima si rilassa in...

Melissa Satta - a Ibiza con la famiglia è già estate : Inizia sotto il sole di Ibiza l’estate 2018 di Melissa Satta, in vacanza con il marito Kevin Boateng e il figlio Maddox, 4 anni festeggiati lo scorso aprile. E le giornate, ovviamente, trascorrono in spiaggia, tra scatti in bikini da condividere su Instagram, giochi sulla sabbia e primi bagni, in acqua e di sole. Il più felice è proprio il piccolo Maddox, che ai giochi sul bagnasciuga alterna gli abbracci alla sua mamma. Per la famiglia ...

Melissa Satta bikini esplosivo a Ibiza : E’ tempo di vacanze per i Satteng che anche quest’anno hanno scelto Ibiza per le loro vacanze. In splendida forma Melissa si dedica alla tintarella a pochi passi dal mare con un cambio bikini al cardiopalmo. Sullo stesso lettino, al suo fianco si rilassi, Boa che sfoggia un biondo platino niente male. Di sera, in compagnia di amici, la coppia si “tuffa” nella movida locale.