Meghan Markle | Kate e Harry la lasciano sola | ma arrivano rinforzi

Doria Ragland - la mamma di Meghan Markle si trasferirà in Inghilterra. Si prepara forse a fare la nonna? : Doria Ragland, la madre di Meghan Markle, è pronta a fare le valigie per trasferirsi a Londra, così da poter stare vicino a sua figlia e al principe Harry. Fonti vicine alla famiglia d’origine della duchessa del Sussex affermano infatti che Doria potrebbe sbarcare a Londra già il mese prossimo, giusto in tempo per festeggiare il suo 62esimo compleanno in compagnia della famiglia reale. E secondo il Daily Express, la donna sarebbe ...

Meghan Markle - il dolce regalo per sua figlia : Meghan Markle è incinta? Mentre Harry e la moglie non confermano la gravidanza (di cui si parla da settimane), l’attrice americana avrebbe già pronto un regalo per primogenita. A svelarlo è la rivista Hello! a cui nel 2015 Meghan – un anno prima di conoscere Harry – aveva rilasciato un’intervista in cui parlava di un gioiello acquistato per la figlia che avrebbe avuto un giorno. Si tratta di un orologio Cartier, comprato ...

“È tutto vero”. Meghan Markle - il super gossip riguarda sua madre Doria : A tre mesi di distanza dal royal wedding di Meghan Markle e del principe Harry Windsor, che si è tenuto il 19 maggio 2018, si parla ancora del perché il padre di Meghan – Thomas Markle – non fosse presente alle nozze. Prima del matrimonio si diceva che sarebbe stato il padre ad accompagnare Meghan all’altare. Ma le cose, all’improvviso, sono cambiate. Ufficialmente è stato detto che il padre della sposa aveva avuto problemi di salute ma a ...

Meghan Markle - il padre torna a far parlare di sé : “Ho messo giù il telefono al principe Harry” : Thomas Markle, il padre della duchessa di Sussex da pochi mesi moglie del principe Harry torna a far parlare di sé: in una delle tante interviste concesse ha raccontato che nel maggio scorso avrebbe messo giù il telefono al principe in persona. La (presunta) telefonata di cui si è ricordato solo ora riguarderebbe nuovamente le foto delle prove del suo abito da cerimonia vendute alla stampa britannica all’insaputa della corte. Il padre della ...

Meghan Markle - il padre svela nuovi retroscena su Harry : Thomas Markle non si arrende e torna a parlare del suo rapporto con la figlia Meghan e il genero Harry, in un’altra lunga intervista. L’ex direttore delle luci di Hollywood non ha alcuna intenzione di lasciare in pace i duchi di Sussex e questa volta ha deciso di svelare i retroscena su Harry e il suo mancato invito al Royal Wedding, mettendo ancora una volta in imbarazzo i reali. L’uomo ha spiegato di aver ricevuto diverse ...

Meghan Markle incinta? Un gesto di Harry avvalora la gravidanza : Meghan Markle potrebbe essere già incinta a pochi mesi dal matrimonio. Le voci di una gravidanza si fanno sempre più insistenti, e del resto i novelli sposi non hanno mai fatto...

La ricetta delle «zucchine alla bolognese» di Meghan Markle : Tra Harry e Meghan in fondo è cominciato tutto in cucina: la duchessa del Sussex in un’intervista alla BBC ha raccontato che stava cuocendo un pollo arrosto (il pollo arrosto, si sa, è il re delle tavole dei vip, leggi qui, e qui) quando il principe le ha fatto la proposta porgendole l’anello. I fornelli sono un posto in cui sta spesso: a Delish ha svelato di amare molto mangiare in generale (i sui vizi sono patatine fritte e vino), ...

Meghan Markle indossa sempre abiti con le tasche : ecco perché : Per fortuna, negli ultimi anni il mondo della moda sta inserendo sempre più abiti e gonne che le includono. " Possiamo solo supporre che il lato femminista di Meghan sia probabilmente una ragione per ...

Meghan Markle - nuovi indizi sulla gravidanza dopo il gesto di Harry : Il gesto di Harry riaccende i dubbi intorno ad una possibile gravidanza di Meghan Markle. La duchessa di Sussex è già incinta? Secondo i fan della Royal Family sarebbero tanti gli indizi al riguardo. Prima di tutto gli ultimi look indossati dalla moglie di Harry, tutti studiati per nascondere un possibile pancino, ma anche la decisione di rimandare la luna di miele in Africa, un paese a rischio malaria e quindi poco adatto ad una donna incinta. ...

Meghan MARKLE/ La moglie del Principe Harry torna a recitare nello spot femminista per Un Women : MEGHAN MARKLE, dopo aver rinunciato alla sua carriera di attrice, torna a recitare: la moglie del Principe Harry nuovo volto dello spot femminista per Us Women.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 07:11:00 GMT)