è in condizioni di salute molto gravi.Lo rivela il giornalista Roger Friedman di Showbiz 411, secondo cui la regina del soul,76 anni, è a Detroit, sua città natale, circondata dall'affetto di amici e familiari che hanno chiesto il rispetto della privacy "Lady Soul", prima donna a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame e vincitrice di 18 Grammy, è diventata famosa a fine anni Sessanta con pezzi come I never loved a man (the way I love you), conoscendo poi una seconda notorietà grazie al film Blues Brothers del 1980.(Di lunedì 13 agosto 2018)