Maurizio Costanzo attacca Belen | “non è una presentatrice” GALLERY ...

L’ennesimo attacco a Belen - Maurizio Costanzo contro la Rodriguez : “non è una presentatrice” : Maurizio Costanzo e la sua ennesima frecciatina a Belen Rodriguez , il giornalista mette in dubbio le capacità da presentatrice dell’argentina “ Belen non si può dire che sia una presentatrice: è un’ospite gradita, che fa ascolto, una quasi conduttrice”. Così Maurizio Costanzo lancia l’ennesima frecciatina a Belen Rodriguez , spesso ospite dei suoi programmi e di quelli della moglie Maria De Filippi. Il presentatore e ...

Maurizio Costanzo a TvBlog : La Televisione ed il Prodotto : Di cosa è fatta concretamente la Televisione ? Del Prodotto sicuramente. Nella prima puntata di questa rubrica di TvBlog affidata a Maurizio Costanzo in cui si tratterà di Televisione e che abbiamo intitolato "80 voglia di Tv", parleremo proprio della cosa più importante, ovvero dei Programmi.prosegui la lettura Maurizio Costanzo a TvBlog : La Televisione ed il Prodotto pubblicato su TvBlog .it 13 agosto 2018 10:49.

Maurizio Costanzo Show/ Ospiti e anticipazioni 12 agosto : "La chiave del nostro mestiere è la curiosità" : Maurizio Costanzo Show , il popolare programma con il giornalista romano, torna in replica questa sera, domenica 12 agosto : la seconda serata di Rete4.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:28:00 GMT)

Maurizio Costanzo/ Maria De Filippi e il sogno d’intervistare il Papa : “Spero mi legga e ci pensi su!” : Maurizio Costanzo , l'inedita intervista: 80 anni e non sentirli, da Maria De Filippi , punto saldo della sua vita, al sogno d’intervistare Papa Francesco.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:06:00 GMT)

Stefano Marco Cinetto e Roberta Mazzi/ I genitori di Livio al Maurizio Costanzo Show (replica) : Stefano Marco Cinetto e Roberta Mazzi , i genitori di Livio parlarono di cyberbullismo al Maurizio Costanzo Show in una puntata che viene riproposta oggi in replica su Rete 4.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Maurizio Costanzo compie 80 anni il 28 agosto : 'Vorrei intervistare il Papa' : 'Ottant'anni Il momento giusto per ringraziare di essere arrivato fino a questa età. Per guardare al futuro, ma spesso anche al passato. E per sentirsi molto fortunato: sto bene, ancora riconosco, ho ...