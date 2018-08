Matteo Salvini | il blitz per fare fuori l' infiltrato Giovanni Tria Chi protegge il

Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini contro Matteo Salvini : 'Così la Lega ci sta rovinando' : L'invito di Silvio Berlusconi a ritrovare l' unità del centrodestra cade nel vuoto. Le polemiche a distanza continuano anche sotto l' ombrellone. E l' Abruzzo, Regione dove i leghisti hanno annunciato ...

Matteo Salvini vuole ritornare a un mondo che non esiste : ... chi sembra non avere molto chiaro lo stato attuale delle cose sulla Terra " dove la popolazione sta tutt'altro che diminuendo " è proprio Salvini, la cui visione politica non appare in grado di ...

Matteo Salvini - papà premuroso : in vacanza con la figlia e l’ex moglie : Riviera romagnola, Isole Tremiti, Marina di Pietrasanta. Il tour estivo di Matteo Salvini prosegue senza sosta, ma sulle spiagge della Versilia al suo fianco non c’è la compagna Elisa Isoardi. Il leader della Lega, infatti, è stato fotografato mentre si rilassa sul mare insieme alla figlia Mirta, avuta dalla storica fidanzata Giulia Martinelli, e alla ex moglie Fabrizia Ieluzzi: da buon papà si preoccupa di coccolare la sua secondogenita, 6 anni ...

Silvio Berlusconi 'deluso' da Matteo Salvini - i suoi fedelissimi parlano di 'tradimento' : 'Deluso da Matteo Salvini ', Silvio Berlusconi è molto preoccupato per il futuro del centrodestra. Ma in Forza Italia qualcuno si sta preparando alla guerra contro il leader della Lega. Prova ne è la ...

Matteo Salvini conferma : nave ong Aquarius non entra in Italia : Matteo Salvini conferma su Twitter i porti chiusi. “nave ong Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata

Rom scippa la pensione a una vecchietta ipovedente - Matteo Salvini : 'Ruspa' : A dare la notizia è lo stesso Matteo Salvini che su Twitter rilancia un servizio del Tg4 : 'Sassari : una rom , 31 anni, dodice figli, infrange l'obbligo di dimora e ruba dalla borsetta di questa ...

Il sondaggio Swg che imbarazza Matteo Salvini e la Lega : Sembra impossibile, ma c'è un sondaggio che mette in grossa difficoltà Matteo Salvini e la Lega . Lo ha realizzato l'istituto Swg e lo illustra Il Giornale . Non riguarda le preferenze di voto, sulle ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi in barca alle Tremiti/ La foto su Instagram fa scatenare gli hater : Matteo Salvini e Elisa Isoardi in barca alle Tremiti, la coppia si gode le vacanze dopo i giorni a Milano Marittima: gli hater si scatenano su Instagram(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:59:00 GMT)

Le tre ragioni dell'auto-gossip estivo di Matteo Salvini : Salvini punta invece su questo terreno a essere 'inclusivo', includendo sé stesso, e con la sua presenza il suo portato di valori e visione politica, nelle vacanze degli italiani. Presidiando i ...

Matteo Salvini - sul servizio militare obbligatorio parla la Difesa : la doccia fredda per il leghista : È stata accolta freddamente in ambienti della Difesa l'idea del vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini di ripristinare la leva obbligatoria, individuando in essa un modo in più per la ...

Legge - ordine e rivoluzione economica. La strategia estiva di Matteo Salvini : Matteo Salvini , vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, parlando a Lesina, in provincia di Foggia, è apparso anche come ministro della Difesa, della Giustizia, dell'Economia, del ...

Antonio Tajani - l'avvertimento a Matteo Salvini : 'Che fine fai senza i nostri voti' : Per ora il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani , si limita agli appelli nei confronti di Matteo Salvini , se questi diventeranno minacce lo dirà solo il tempo e le prossime mosse del ...

Giuseppe Valditara - il prof. che prova a dare un pensiero a Matteo Salvini : Il cemento che accomuna le diverse forze 'sovraniste' in giro per il mondo è più spesso la paura o l'avversione. Insomma, si ha l'impressione che siano più 'populiste' nel senso comune del termine, ...

Invita nomadi a scendere dal treno. Matteo Salvini : “capotreno va premiata” : Il vice premier si schiera con “la capotreno”. “Andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i