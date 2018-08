Mare in Campania | Legambiente | inquinato il 64% dei punti monitorati

Depuratori a mezzo servizio in Campania : Mare pulito a giorni alterni : La rovina vien dal suolo. Anzi dal sottosuolo e dalle montagne. A pagare, il mare che soffoca, le spiagge avvelenate e la salute dei bagnanti. Non tutti i giorni , però. La balneabilità viene e va, ...

Nba - con LeBron James al Mare in Campania : 'Questo omone non lo avevo mai visto da nessuna parte, poi i miei collaboratori mi hanno spiegato che è il giocatore di basket più forte e ricco del mondo - racconta Rispoli -. Alcuni anni fa ho ...

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità per vento forte e Mare agitato : La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare su tutto il territorio regionale. Venti forti settentrionali con raffiche interesseranno tutti i settori della regione fino alle 20 di domani sera. Il mare, di conseguenza, sarà agitato, soprattutto al largo e lungo le coste esposte ai venti, in locale attenuazione nelle ore notturne. L'articolo Allerta Meteo Campania: avviso di criticità per ...