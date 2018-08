Marchionne lo aveva annunciato | possibile fusione tra FCA e Hyundai

Quello che non avevamo notato di Marchionne : Con i tantissimi che hanno voluto ricordare Sergio Marchionne (tra i quali Lapo, gigante dell’umanità di famiglia), anche Giorgio Armani (simpatico a sua volta, almeno a noi): “Dell’uomo – ha scritto Armani – ho sempre apprezzato la forza morale, del manager l’onestà intellettuale, del protagonista

Marchionne - il papà della compagna Manuela : «Da un anno aveva smesso di fumare» Lapo Elkann : «Gli sono grato» : «Sergio ci teneva», racconta Pier Luigi Battezzato, il padre della compagna di Sergio Marchionne. Mentre aspetta che la figlia torni a casa, si chiede: «A volte penso che se non fossero andati in Svizzera forse sarebbe stato diverso… se si fosse fatto operare alle Molinette, qui in Italia… »

Marchionne e la malattia : "Aveva un sarcoma - neppure Elkann sapeva" : Dall'ospedale di Zurigo hanno fatto sapere che Sergio Marchionne è morto dopo che complicazioni "inattese e improvvise" dell"intervento alla spalla lo hanno portato a un arresto cardiaco. Il manager è stato portato in rianimazione, ma non dipedendeva in maniera sistematica dalle macchine, che gli erano solo da supporto. Un altro arresto cardiaco ne ha causato la morte, avvenuta per "decesso naturale". Secondo fonti dell"ospedale il tumore non è ...

Le voci sulla malattia : "Marchionne aveva un sarcoma" : Dall'ospedale di Zurigo hanno fatto sapere che Sergio Marchionne è morto dopo che complicazioni "inattese e improvvise" dell"intervento alla spalla lo hanno portato a un arresto cardiaco. Il manager è stato portato in rianimazione, ma non dipedendeva in maniera sistematica dalle macchine, che gli erano solo da supporto. Un altro arresto cardiaco ne ha causato la morte, avvenuta per "decesso naturale". Secondo fonti dell"ospedale il tumore non è ...

Morte Marchionne : da Elkann a Renzi - il ricordo di chi l'aveva conosciuto : Non ce l'ha fatta. Sergio Marchionne è morto a Zurigo all'età di 66 anni. A meno di una settimana dal comunicato di Fca nel quale erano state rese note le sue condizioni di salute, l'ex manager è deceduto nella clinica svizzera dove era ricoverato da un mese. E' stata la Exor a comunicare il decesso di Marchionne, mentre l'ospedale svizzero ha mantenuto la linea della privacy della famiglia, evitando anche l'ultimo comunicato. Numerose le ...

E' morto a Zurigo Sergio Marchionne - aveva 66 anni : Tags: cronaca Enrico Rossi FCA italia morto imprenditore notizie nazionali quadro irreversibile Sergio Marchionne Precedente

Mattarella ricorda Marchionne : "Aveva una visione oltre l'orizzonte" : Il premier Conte: "Cordoglio di tutto il governo". Salvini: "Avrebbe potuto fare ancora molto per l'Italia"

La verità sulla morte di Marchionne : non aveva un tumore al polmone - ma durante l’intervento alla spalla è successo il peggio : Sergio Marchionne è morto stamattina in una clinica di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno per un’operazione alla spalla che non lasciava immaginare simili conseguenze. Marchionne – 66 anni – aveva programmato nuovi incontri di lavoro per i primi di Luglio e pensava di uscire dall’Ospedale dopo pochi giorni. Invece durante l’intervento si sono verificate complicazioni “inattese e improvvise” che lo ...

Morto Sergio Marchionne - il manager Fca aveva 66 anni. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico» Live Tweet : Sergio Marchionne è Morto a 66 anni. Le condizioni di salute del manager di Fca, Cnh Industrial e Ferrari si erano aggravate negli ultimi giorni dopo un intervento alla spalla destra...

Morto Marchionne - l'ex ad Fca aveva 66 anni. Elkann : 'L'amico Sergio se n'è andato' : È Morto a Zurigo Sergio Marchionne . l'ex ad di Fca era ricoverato all'Universitatsspital dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Le sue condizioni si sono aggravate giorno ...

morto Sergio Marchionne : aveva 66 anni : Si è laureato in filosofia e in legge all'Università di Toronto , Canada, e in economia e commercio all'Università di Windsor , Canada, , dove ha anche conseguito il Master in Business Administration.

F1 - addio a Sergio Marchionne. Aveva 66 anni : E’ un giorno triste per l’Italia intera: è morto Sergio Marchionne, ricoverato da tempo in terapia intensiva all’Universitatsspital, l’ospedale universitario di Zurigo. È quanto si apprende da “Repubblica“, che ha annunciato il decesso dell’ex amministratore delegato di FCA, gruppo guidato per ben 14 anni. Aveva appena compiuto 66 anni. Marchionne era stato ricoverato circa un mese fa per un intervento alla ...

Morto Sergio Marchionne - aveva 66 anni : 1/36 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Morto Marchionne - l'ex ad Fca aveva 66 anni. Elkann : «L'amico Sergio se n'è andato» : È Morto a Zurigo Sergio Marchionne. l'ex ad di Fca era ricoverato all'Universitatsspital dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Le sue condizioni si sono...