Manna | un’alleata per l’intestino

(Di lunedì 13 agosto 2018) Una vera e propria…per l’intestino. L’alimento usato proverbialmente per indicare qualcosa di gradito e inaspettato può essere un toccasana in caso di stitichezza, e non siamo certo i primi a scoprirlo. D’altronde laviene consumata da secoli, tanto che l’episodio più conosciuto in cui è citata lo troviamo nella Bibbia, quando cadde dal cielo sul popolo ebraico che attraversava il deserto, e i greci e i romani la conoscevano come “miele di rugiada” o “secrezione di stelle”. Oggi viene usata come lassativo naturale e può rivelarsi preziosa soprattutto in estate. In questa stagione passiamo più tempo fuori da casa e spesso non seguiamo un’alimentazione corretta. Inoltre il nostro corpo è sotto stress a causa del caldo o degli sbalzi termici. Tutto questo nuoce alla nostra attività intestinale, ma per recuperare il ...