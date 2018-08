Mamma uccide nel sonno la figlia 18enne con un’ascia | “Era troppo polemica”

“Mamma - sto per raggiungerti” - scrive messaggio su Facebook e si uccide : era un calciatore : Brendon Holder aveva 24 anni e militava come attaccante nel Carmarthen Stars, un squadra di calcio del Galles. Sabato mattina si è tolto la vita dopo aver dato l'addio a parenti ed amici con uno struggente post su Facebook: "Per favore, non pensate che io sia egoista".Continua a leggere

Mamma-mostro uccide la figlia di soli 17 mesi facendole mangiare sale : Una mamma ha ucciso la propria figlia di 17 mesi facendole mangiare a forza un"alta quantità di sale. Un orrore.È successo, nel luglio 2016, in South Carolina (Usa), dove la donna, di nome Kimberley Martines, ha compiuto l"atrocità con la folle intenzione di attirare l"attenzione del marito, con il quale stava divorziando.A riportare la vicenda è il The Sun, che scrive come quando la bimba fu trasportata di urgenza in ospedale, versasse in ...

"BUBBLE GIRL" LA BAMBINA CHE VIVE IN UNA BOLLA/ Il bacio di sua Mamma può ucciderla : è nata senza anticorpi : Una rarissima situazione congenita ha fatto sì che una bimba inglese nascesse totalmente priva di sistema immunitario, adesso VIVE rinchiusa in una stanza di ospedale(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Bimbo fa pipì a letto - sua Mamma lo tortura e lo uccide/ Morsi - lividi sul 70% del corpo e bruciature : Bimbo fa pipì a letto, sua mamma lo tortura e lo uccide. Morsi, lividi sul 70% del corpo e bruciature di sigarette: il piccolo è stato massacrato prima di morire(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Stati Uniti : bimbo urina a letto - la Mamma lo uccide : Un bambino di due anni è stato ucciso dalla sua stessa madre per aver urinato sulle lenzuola del lettino. È successo nel 2016 nel Sud Dakota (Stati Uniti); martedi 17 luglio scorso il tribunale ha disposto per la donna una pena detentiva di 40 anni per omicidio colposo. L'accaduto al piccolo che ha urinato a letto Non avendo controllo sui loro bisogni fisiologici, i bambini tendono a fare la pipì a letto per un certo periodo della loro vita ...

Uccide la Mamma - la sorella e il fratellino a colpi di forbici : arrestato 19enne : Un adolescente australiano è stato accusato della strage avvenuta nella sua casa a Perth. Michelle Peterson, 48 anni, sua figlia Bella, 15 anni, e suo figlio Rua, 8, sono tutti morti. Teancum Vernon Petersen-Crofts respinge tutte le accuse: "È stato un criminale, sono fuggito perché pensavo mi Uccidesse".Continua a leggere

Processo Loris - la difesa di Veronica : "Una Mamma non può uccidere un figlio senza un movente" : Manca un vero movente del delitto. E' questo il punto sul quale fa leva la difesa di Veronica Panarello, rappresentata dall'avvocato Francesco Villardita. La mamma di Santa Croce Camerina non aveva alcun motivo per