Maltempo | temporali spazzano il Veneto

Maltempo Liguria : temporali su gran parte della regione e trombe marine [FOTO e VIDEO] : 1/4 Varazze stamattina ...

METEO - Maltempo A FERRAGOSTO : TEMPORALI E GRANDINE/ Ultime notizie - prima il fresco poi nuova ondata di caldo : Previsioni METEO: in arrivo la seconda perturbazione del mese con MALTEMPO e TEMPORALI che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il FERRAGOSTO sarà all'insegna dell'incertezza.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:25:00 GMT)

Previsioni meteo - nuova perturbazione : Maltempo e temporali al Nord/ Ultime notizie : Ferragosto incerto al Sud : Previsioni meteo: in arrivo la seconda perturbazione del mese con maltempo e temporali che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il Ferragosto sarà all'insegna dell'incertezza.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Maltempo - provincia di Reggio Calabria in ginocchio per i temporali e le grandinate : agricoltura k.o. [FOTO] : 1/5 ...

Previsioni Meteo - verso Ferragosto all’insegna del Maltempo : piogge e temporali da Nord a Sud – MAPPE e DETTAGLI : 1/24 ...

Maltempo Francia - forti temporali a Sud : 1600 persone evacuate - 17mila abitazioni senza luce [FOTO e VIDEO] : 1/21 ...

Maltempo - violenti temporali al Nord. Blackout e disagi a Malpensa : Maltempo, violenti temporali al Nord. Blackout e disagi a Malpensa Italia divisa dal meteo, con pioggia e temperature in calo al Settentrione e caldo al Centrosud. La prima perturbazione di agosto ha creato problemi soprattutto nel Varesotto, con ritardi anche all’aeroporto di Malpensa, e nel Piacentino. Allerta della protezione ...

Maltempo - violenti temporali in pianura Padana : anomala tempesta di sabbia a Cremona : Il Maltempo sta colpendo la pianura Padana con violenti temporali e un brusco calo delle temperature. Nel pomeriggio un forte temporale ha colpito Cremona, dove sono caduti 14mm di pioggia in pochi minuti con raffiche di vento fino a 60km/h. Vento ancora più forte a Piadena (82km/h) e Codogno (74km/h), con 36mm di pioggia a Piadena, 28mm ad Asola e 27mm a Torricella del Pizzo. Un po’ tutta la “bassa” lombarda ha dovuto fare i ...

Maltempo : Emilia Romagna - allerta per temporali : allerta gialla per temporali in tutta l'Emilia Romagna. L'avviso, emesso dalla protezione civile reginale, è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi. "Il passaggio di un'onda depressionaria a ridosso delle Alpi - si legge nell'allerta - determinerà la possibilità di fenomeni temporaleschi nel corso della notte tra giovedì e venerdì, con fenomeni che ...

Maltempo - temporali nel Cuneese : danni e allagamenti : Un violento nubifragio ha provocato danni e allagamenti ieri sera nel Cuneese. La località più colpita è stata Beinette, dove pioggia e vento hanno danneggiato alcuni tetti e allagato strade e garage. Un secondo temporale ha colpito nel saluzzese l’area di Revello, provocando danni a frutteti e campi di mais. L'articolo Maltempo, temporali nel Cuneese: danni e allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : forti temporali e vento vicino Roma - alberi caduti e diversi interventi dei Vigili del Fuoco : alberi e rami caduti vicino Roma a causa dei forti temporali che nel pomeriggio hanno colpito soprattutto le zone di Tivoli, Nemi e Ciampino. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi, rami e pali caduti a causa del vento e della forte pioggia. Un grosso pino è crollato su via dei Laghi. Al momento non si registrano feriti. Su via Appia il traffico è fortemente rallentato in uscita a causa di allagamenti. Nell’arco di due ore i ...