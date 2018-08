Maltempo a Ferragosto | per 3 italiani su 4 grigliate a rischio

meteoweb.eu

: #Ferragosto: le grigliate degli italiani a rischio per il #maltempo - StampToscana : #Ferragosto: le grigliate degli italiani a rischio per il #maltempo - firenzesulweb : Meteo Toscana, perturbazione in arrivo: a rischio maltempo anche Ferragosto - franz56350950 : Meteo, Ferragosto con la pioggia: da martedì maltempo, prima al nord poi al centro-sud Le previsioni -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Tresu 4 (75%) colgono l’occasione della bella stagione per partecipare alle tradizionalial mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè su una delle passioni piu’ radicate tra gliche quest’anno apero’ è messa adal. Se la maggioranza assoluta preferisce quelle a base di carne (52%), il 28% quelle miste, il 16% quelle di pesce mentre e marginale la percentuale dei vegetariani. Per avere un ottimo risultato dalla cottura con il barbecue – sottolinea la Coldiretti – la regola di base è quella di ricorrere a materie prime di qualità, molto meglio se Made in Italy, che garantiscono freschezza e genuinità come sostengono i tutor della carne della Coldiretti che offrono consigli su acquisti e ricette nei mercati di Campagna Amica. E’ poi possibile ...