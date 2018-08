Malta salva 114 migranti alla deriva su gommone Ultime notizie | barchino dalla Libia

Migranti - nave con 40 salvati a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo : “Ma Tunisia - Italia e Malta non la accolgono” : Una nave tunisina della società del gas Miskar, che ha salvato e preso a bordo circa 40 Migranti, è bloccata da giorni al largo della costa tunisina perché né la Tunisia, né l’Italia, né Malta accettano di aprire i loro porti ai profughi. A scriverlo è il sito tunisino InfoMigrants, che ha contattato un membro dell’equipaggio. “Siamo bloccati in mare aperto al largo della Tunisia, siamo esausti”, è il racconto contenuto in una ...

Conte: a Francia e Malta 100 dei migranti salvati nel Mediterraneo Le 450 persone su imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi Gdf e Frontex, ferme in attesa di disposizioni. Il premier annuncia ok per la ripartizione: "A breve adesioni di altri Paesi europei". Disposto fermo dei due indagati per caso ...

Migranti, nave Seawatch messa in stato di fermo nei porti di Malta: Ong contro La Valletta, 'ci viene impedito di salvare. Qui le persone affogano'.

Migranti, Consiglio Ue: scontro Italia-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà'. Poi Malta attacca Salvini

Malta - Tonninelli"Salvate 600 mila vite" : 14.52 "Ricordo al ministro dell'Interno di Malta che l'Italia non coordina l'operazione Lifeline". Il ministro dei Trasporti Toninelli risponde a Malta che aveva tacciato di 'disuminità' la chiusura dei porti italiani. "L'Italia ha salvato 600 mila migranti negli ultimi 4 anni,molte di più di Malta e di tutti gli altri paesi Ue", twitta ancora Toninelli.

"Repubblica" salva Malta per attaccare Salvini : Che brava la sinistra di Repubblica. Fino a ieri si stracciava le vesti per la coraggiosa giornalista Daphne Caruana Galizia fatta a pezzi da un'autobomba dopo aver indagato per anni sugli sporchi affari che hanno come scenario le coste di Malta. Ora l'hanno allegramente dimenticata. Pur di attaccare Matteo Salvini e la decisione di chiudere i porti descrivono Malta come l'ultimo scoglio dell'umanitarismo.La bugia è tanto pretestuosa quanto ...

Aquarius - Onu e Ue a Italia e Malta : fateli sbarcare subito. Salvati in mare altri 800 : Si teme per le condizioni delle 629 persone a bordo. Il presidente di Malta invita all'unità: lavoriamo insieme, basta polemiche. Intanto altri 800 migranti sono stati Salvati nella notte a largo ...