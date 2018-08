Mai nessuno ha vinto più trofei nella storia del Barca

Tav : Di Maio - opera in cui nessuno crede più - una balla pagamento penali : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “E’ 30 anni che il progetto è stato lanciato. In oltre 10 anni si prova ad avanzare. E’ un’opera in cui nessuno crede più. Quando è stato progettato si doveva fare il corridoio Lisbona – Kiev, poi Lisbona si è ritirato e ora non esiste più”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il fatto che si ...

Di Maio : «No aumento Iva ma solo un ritocco. Tav? Nessuno ci crede più» : ... adesso non ci siamo messi al lavoro su questo, a settembre cominciamo dal taglio dei parlamentari» ha detto Di Maio che tiene a sottolineare come i rapporti con il collega ministro dell'economia ...

Europei Nuoto 2018 – Enorme Quadarella - nei 400 sl arriva un favoloso tris d’oro : Mai nessuno in Italia come lei : Dopo l’oro nei 1500 e negli 800, Simona Quadarella vince anche i 400 sl centrando uno storico tris che mai nessuno in Italia aveva mai centrato Uno splendido tris, un trionfo firmato Simona Quadarella. L’azzurra è l’autentica regina di questi Campionati Europei di Nuoto in corso di svolgimento a Glasgow, dove svetta più in alto di tutte le bandiera tricolore. Dopo aver vinto 1500 e 800, l’atleta Italiana vince anche ...

Maila picchiata a morte dal marito in casa : lividi e 5 ricoveri ma nessuno aveva fatto nulla : La 37enne uccisa mercoledì dal marito a Cavarzere era stata molte volte in ospedale per traumi vari ma nessuno si era preoccupato di segnalare la cosa. I vicini spiegano che non sentivano urla o litigi ma chi la vedeva si era accorto che da qualche tempo aveva evidenti lividi sul corpo.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : 'Nessuno strappo con la Ue. Aumento dell'Iva è fake news' : In autunno non ci saranno strappi con l'Europa e nemmeno aumenti dell'Iva. Il giorno dopo il super-vertice economico a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è il vicepremier ...

Manovra - Di Maio : 'Nessuno strappo con la Ue. Aumento dell'Iva è fake news' : In autunno non ci saranno strappi con l'Europa e nemmeno aumenti dell'Iva. Il giorno dopo il super-vertice economico a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è il vicepremier ...

Manovra - Di Maio : 'Nessuno strappo con la Ue. Aumento dell'Iva è fake news' : In autunno non ci saranno strappi con l'Europa e nemmeno aumenti dell'Iva. Il giorno dopo il super-vertice economico a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è il vicepremier ...

Manovra - Di Maio : 'Nessuno strappo con Ue. Aumento Iva? È fake news' | : Il vicepremier, dopo l'incontro con Conte e Tria: serve "dialogo decisivo e sincero per riuscire a ottenere delle cose". Due i problemi dell'Italia, per il ministro: l'emergenza tassazione e la ...

Manovra - Di Maio : nessuno strappo con l'Unione Europea - : Il vicepremier, dopo l'incontro con Conte e Tria: serve "dialogo decisivo e sincero per riuscire a ottenere delle cose". Due i problemi dell'Italia, per il ministro: l'emergenza tassazione e la ...

Di Maio - nessuno strappo con Ue : ANSA, - FABRIANO, ANCONA,, 4 AGO - "Ieri abbiamo fatto il primo incontro con il presidente del Consiglio Conte e il ministro Tria per coordinare le prossime politiche pubbliche, non c'è bisogno di ...

Legge di bilancio - Di Maio : “Nessuno strappo con Ue - ma dialogo incisivo. Flat tax e reddito di cittadinanza insieme” : “Il nostro obiettivo è farle insieme nella Legge di bilancio e porteremo avanti tutte le politiche di dialogo sia con l’Unione europea sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a proposito della Flat tax e del reddito di cittadinanza da realizzare nella Legge di bilancio, intervenendo in diretta Facebook da Fabriano dove ha inaugura la Scuola ...

Teresa Langella/ “Non ho Mai pianto con nessuno” - ma con Andrea scoppia in lacrime (Temptation Island 2018) : Piovono critiche, sul web, per Teresa Langela, che nel villaggio di Temptation Island 2018 si è legata ad Andrea Celentano. A scrivere la parola fine sarà il falò del confronto di...(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:11:00 GMT)

PSG - Buffon : 'Mai nessuno mi ha detto che sarei stato titolare'. Poi aggiunge : 'Amo le sfide' : TORINO - ' In 24 anni di carriera nessuno mi ha mai detto che sarei stato il portiere titolare. Sono qui per dare il mio massimo quando sarò chiamato in causa e per aiutare tutti a crescere, ho questa ...

"Nessuno mi ha Mai detto che sarei stato titolare" : 'In 24 anni di carriera nessuno mi ha mai detto che sarei stato il portiere titolare . Sono qui per dare il mio massimo quando saro' chiamato in causa e per aiutare tutti a crescere, ho questa doppia ...