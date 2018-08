Madonna | 60 anni in 60 look

Madonna - i teneri auguri a Rocco che compie 18 anni : Madonna ha condiviso su Instagram diversi messaggi carichi di affetto per il compleanno del suo figlio maggiore Rocco Ritchie. «I am to My Beloved ……», ha scritto la leggendaria pop star che compirà 60 anni il 16 agosto, accanto a una foto del bambino da piccolo, per festeggiare i suoi 18 anni. In un altro ci sono madre e figlio teneramente vicini che guardano in camera. https://www.instagram.com/p/BmWB-FZAJ6d/?taken-by=Madonna E ...

Madonna - 60 anni in 60 hairstyle : Sono difficili da immaginare 60 candeline sulla sua torta di compleanno. Eppure, Madonna, all’anagrafe Madonna Louise Veronica Ciccone, si appresterà a spegnerle proprio il prossimo 16 agosto. LEGGI ANCHEÈ il momento del riccio selvaggio, effetto spiaggia Un traguardo importante, contrassegnato da così tanti successi, premi, riconoscimenti e, ça va sans dire, canzoni senza tempo, che contarli sarebbe impossibile. Nata a Bay City, nel Michigan, ...

Madonna si reinventa ancora : a 60 anni fa la mamma in Europa : Quando sei Madonna e compi 60 anni non puoi fare altro che reinventarti. Per l’ennesima volta. Madonna Louise Veronica Ciccone, una carriera e una vita che parlano da sole, non ha più nulla da dimostrare. Ma, forse per questo, non ha perso la voglia di farlo. Così nell’anno del compleanno tondo – zitta, zitta – ha fatto i bagagli e ha lasciato l’America. Destinazione Europa, Portogallo. Un unico obiettivo: essere ...

Madonna compie 60 anni e ruggisce ancora : ANSA, - ROMA, 5 AGO - "La mia aspirazione è diventare più famosa di dio". E' solo una delle migliaia delle frasi provocatorie di Madonna, ex Material Girl, atleta del rock, che si appresta a soffiare ...

Vulcanica - irriverente - ribelle : i 60 anni di Madonna : «Ubriaca di ambizioni», così come veniva descritta la giovane Madonna, arrivata a New York con soli 35 dollari in tasca. Partita dal Michigan, la sua carriera è cominciata come ballerina e con il primo singolo del 1982, Everybody. Da sempre disposta a tutto pur di farcela, Madonna Louise Veronica Ciccone ne ha fatta di strada e tra pochi giorni, il 16 agosto per l’esattezza, compirà 60 anni. Sono lontani gli anni in cui in un recensione di ...

I 60 anni di Madonna : icona fashion e trasgressiva : Chi se non lei avrebbe potuto indossare meglio pizzo e croci? Rimane il fatto che Miss Veronica Ciccone è la regina indiscussa del mondo pop , grazie alla sua capacità camaleontica di trasformarsi e ...

Madonna su Vogue Italia in copertina per i suoi 60 anni - dalla vita in famiglia a Lisbona al nuovo album (foto) : Per la Regina del Pop si avvicina un compleanno storico e la copertina di Madonna su Vogue Italia per i suoi 60 anni lo ricorda al mondo: il 16 agosto Lady Ciccone spegnerà 60 candeline, ma non ha certo intenzione di pensare ad un ritiro dalle scene. Il numero di agosto di Vogue Italia le dedica una copertina e un ampio spazio all'interno del magazine per raccontare la sua nuova vita a Lisbona, con un'intervista incentrata sui suoi figli, ...

Madonna - party super lusso per i 60 anni dell'icona pop : Madonna fa cifra tonda e organizza un party da urlo. L'icona pop avrebbe scelto il castello di Richard Brandson, patron della Virgin e proprietario della Kasbah...

Madonna a Marrakech per suoi 60 anni : RABAT, 12 LUG - Per i suoi 60 anni Madonna sceglie Marrakech. Tutto è pronto per la grande festa del 15 agosto, anche se la popstar non conferma e nemmeno smentisce la notizia che in città ha subito ...