optimaitalia

: #MacGyver 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione in onda su Rai2 tra Area 51 e una sconvolgente rivelazione… - OptiMagazine : #MacGyver 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione in onda su Rai2 tra Area 51 e una sconvolgente rivelazione… -

(Di lunedì 13 agosto 2018)3 cioppure no? Lucas Till è già sul set dei nuovi episodi che andranno innegli Usa da settembre e che in Italia vedremo solo la prossima estate, sempre su. Non ci sono ancora molte novità riguardo ai nuovi episodi ma l'unica cosa certa è che Angus rimarrà proprio per via di tutto quello che succederà nelinoggi, 13 agosto, su.Con un cambio di programmazione rispetto al solito,2 torna questa sera, a partire dalle 21.10, con un triplice episodio dal titolo “Per un amico”, “51” e “Il supervisore” in cui Mac e Riley vengono attaccati da un gruppo di uomini mascherati dopo che il governo li ha chiamati per esaminare un oggetto misterioso che si è schiantato nel deserto del Nevada.Inoltre, Riley scopre nuove informazioni sul padre di Mac ma si chiede se consegnarle a lui oppure no. Mentre Mac e il ...